衛福部食藥署：日本「福島核食」即日起全面解禁！

2011年日本311大地震引發福島核災後，當時行政院衛生署就對福島及周邊地區食品輸入實施嚴格管制，經過14年，近期日本因首相高市早苗言論遭中國大陸制裁，衛福部食藥署今（21）日突公告，福島核食即日起全面解禁。

日本福島。（圖／美聯社）

衛福部食藥署公告，這次廢止了「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」的規定，意味著福島食品輸台限制全面解除，未來僅需依據來源國的管制措施，並由台灣在邊境進行風險抽樣檢驗。針對曾受輻射污染地區的食品，過去14年間共檢驗超過26.3萬批次產品，其中僅257件檢出微量輻射，風險評估結果均指出這些輻射濃度對健康威脅「可忽略」。

廣告 廣告

食藥署指出，解除管制的決策是基於國際原子能總署（IAEA）的認可，並參考全球主要國家對日本食品的管制調整趨勢。食藥署強調，日本已採取妥善的監測與應對措施，並根據我國專家執行的風險評估，認為日本輸入食品的管控可回歸源頭管理與邊境檢測。

根據公告，自即日起，台灣針對日本食品的管理全面回歸常態，但若日本政府仍限制某些食品流通，則該部分產品將由日本進行管控，而台灣則持續依據《食品安全衛生管理法》進行邊境抽樣檢驗，以確保食品安全與國人健康。

延伸閱讀

食藥署擬全面解禁福島核食！網全傻眼：那民進黨還反什麼核

羅智強告駐日代表謝長廷！ 「核食吃了但CPTPP呢？」

柯文哲曝訪日見自民黨幹事長 「他說台灣不可能加入CPTPP」