衛福部高算力中心暨跨國聯邦學習平台 啟動

衛生福利部積極響應行政院推動「AI新十大建設」，聚焦智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，特建置「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI（人工智慧）應用關鍵基礎，並明確定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證之核心樞紐。衛生福利部舉行平台啟動大會，該平台有三大特色，包含AI應用發展兼顧隱私與個資安全之設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級之訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

兼顧資料隱私與個人資訊安全是政府推動AI應用的關鍵前提，衛福部掌握高度敏感資料，若於雲端環境或境外模型中進行訓練，恐衍生機敏資料外洩風險，因此為了建立可於部內安全訓練與落地應用的高效能運算環境，已於二年前開始規劃並推動機房升級改造工程。

廣告 廣告

衛福部表示，因應高效能運算所需的特殊電力規格與冷卻系統，逐步完成相關設施建置，並陸續導入 A100、H200 之等級的高效能運算設備，形成集中化的算力資源池。同時，透過GPU資源集中與共享的管理機制，讓高效能運算資源得以公平分配，供部內各單位依需求使用，大幅提升人工智慧模型訓練與邊緣運算導入的效率，加速政府AI應用與數位轉型進程。

衛福部將高算力中心定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證的核心樞紐。整合十六家AI外部驗證中心合作醫院，建構全國性的聯邦學習平台，統一以衛福部伺服器作為模型聚合中心，讓各醫院資料不需離開院內，即可完成跨院、跨機構的模型訓練與驗證，確保資訊安全。

衛福部指出，過往多數AI模型僅在單一醫學中心的人群中訓練，往往難以在其他醫院或不同層級的醫療機構中維持效能、準確度，衍生醫療數位不平權的問題。但透過聯邦學習平台可整合跨地域，以及跨地區醫院、區域醫院與醫學中心等不同層級的資料來源，確保模型訓練過程具備多元族群代表性，降低偏差與偏見，讓智慧醫療成果真正普惠全體民眾。

這項關鍵基礎建設成果，來自廣達電腦、NVIDIA 臺美團隊、工研院、衛生福利部次世代計畫團隊，以及由台中榮總陳適安榮譽院長擔任召集人的十六家AI外部驗證中心醫院共同投入與協作。所有參與單位的努力，都是推動臺灣智慧醫療邁向歷史性里程碑的重要力量，除象徵臺灣智慧醫療的願景落實為具體成果，並形塑臺灣於全球智慧醫療與AI應用之關鍵地位。