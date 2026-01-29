衛福部鬆口「醫師加班費免稅」上限80小時！ 年前發函財政部 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

醫界爭取「加班費免稅」，衛福部已經首肯，衛福部部長石崇良今（29）日進一步揭露細節，目前規劃方向是加班時數上限單月80個小時，或者是三個月240小時，且依常態性門診及輪班制再細分不同計算方式，目前只差最後一關，衛福部會在農曆年前正式發函財政部建議給予醫師加班費免稅。但今年來不來得及適用，全看醫院本身提不提得出打卡、工時等資料文件。

石崇良今赴立法院備詢，包括國民黨立委蘇清泉及廖偉翔均關心醫師加班費免稅進度，直接詢問衛福部何時會有好消息？

石崇良表示，衛福部已與財政部、人事單位有過多次討論，初步共識已近完成，預計下個月會再召開會議，進一步確認細節，衛福部也會在農曆年前正式發函給財政部，提出建議案，給財政部做一個參考，該他們知道怎麼計算法。

石崇良也透露目前規劃方向，第一是按照《所得稅法》第14條，主管機關要訂定一個加班時數的上限，以作為免稅額的計算基礎，他舉《勞基法》為例，就是每個月46小時。第二是時薪要怎麼計算，如同不少立委提及的，有可能是去外面出診，像全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫IDS，就不是拿加班費，而是給診察費，這一些要怎麼計算，也需要釐清。

石崇良說，原則上，加班費上限就是訂單月80個小時，或者是三個月240小時。以因應醫療工作形態的高、低峰。另外，加班工時還會細分成常態性門診、輪班制的不同，因為它們強度不同，正常上班的可能坐在那裡看門診，可是像輪班制的，在加護病房，這8個小時都是非常、非常緊張的狀態，壓力很高，那是不一樣的。

最關鍵的，石崇良指出，就是時薪的部分，將採用「總收入」除以「總工時」，以經常性總收入為基準，年終獎金不算，來算出時薪，上述規則都確認之後，再來就是要具備什麼樣的資料文件讓財政部可以去稽核，這就是最後這個會議要去確認的內容。而醫院要具備何種條件、資料、文件可查，就會影響到今年報稅能不能適用。

石崇良說，比如說有的醫院的醫師本來就在打卡的，可能就可以今年做，但有的醫院是沒有工時紀錄的，算不出來，就有困難，那可能就變成明年適用。但是最後還是需要財政部拍板，因為它是主管機關嘛，衛福部只是就目的事業主管機關來提這個建議案。而發函也會同步讓醫院清楚了解遊戲規則。

