衛福部點頭讓步！醫美診所「以認證取代評鑑」 部長石崇良：可以接受

為終結醫美亂象，衛福部預告修法《特管辦法》，惟與醫界經過兩次溝通，衛福部態度軟化，昨與醫界達成共識，可執行醫美手術專科醫師將擴大為11個大外科（納入家醫科）；108年全面實施PGY（臨床醫學訓練）之前，若無專科但有實務經驗者，提出案例並經訓練，即可取得資格；最後則是醫界反彈最大的醫美診所評鑑，以輔導認證取代。

醫美醫療糾紛頻傳，衛福部欲下手整頓，日前預告修正《特管辦法》，原要求所有醫美醫師都須完成2年PGY訓練；執行有風險的醫美手術，一定要由大外科醫師方可為之；最後則是日後醫美診所必須比照醫院，定期接受評鑑。

但部分醫界反對新制，經過上周與昨天連續3小時的溝通，最後只有終結「直美」醫師獲得共識，即自108年二年期PGY（畢業後臨床醫學訓練）全面開辦之後的醫師都必須完成，沒有完成二年PGY，不管是醫美處置（光電、注射）或醫美手術，通通要回訓。至於108年前畢業者，如果沒有專科醫師資格但有臨床實務經驗者，在明年新制上路後，這群醫師若能提供案例數，經過一定相當程度訓練後，即可繼續執行美容處置，會由醫師公會及相關專科醫學會開課。

其餘部分在醫界的堅持之下，衛福部都有所退讓，包括執行有風險的醫美手術，確定擴及11個大外科，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科，若還有其他科別提出需求再討論，且會有落日條款。

最後則是醫界相當排斥的醫美診所比照醫美評鑑，最後達成的共識是「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」，將由醫師公會全聯會與相關醫學會制定標準後執行，至於細節與步驟會再另外開會討論，但大家都同意往這個方向走。

對於以輔導認證取代強制評鑑，衛福部長石崇良表示，既然醫學會都同意且願意自律，先以認證取代強制評鑑，「這個我覺得也可以接受」。

至於外界質疑交由醫師公會或醫學會來進行認證，無疑球員兼裁判。石崇良說，不可能是這樣， 屆時評鑑的基準必須要有一致性，不能由各醫學會各訂各的，品質標準不一，這樣是不行的，會由醫事司來召集大家，只是初步先由醫學會擬出草案，但最後會有統一標準。

