衛福部：個人助理申請將簡化程序 預算未減少

（中央社記者曾以寧台北10日電）身障團體盼在身權法明訂「個人助理」助自立生活，受多名立委關切。衛福部長石崇良今天表示，身權法已納自立生活，將在子法中強化規範、簡化申請程序，讓各縣市更趨一致。

「身心障礙者權益保障法」上次全文修正為民國96年，後雖陸續有部分條文修正，但遲未再大幅調整。立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀衛生福利部就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委王育敏質詢指出，近期身障團體反映，身障者面臨的障礙幾乎24小時如影隨形，但每名身障者每天可使用的個人助理時數卻不到1小時，而且各縣市情況不一，申請時還經常會受到行政刁難。且預算上，雖然今年有新台幣8.45億元，明年卻只編列7.98億元，不增反減，讓人非常失望。

廣告 廣告

國民黨立委蘇清泉則質疑，國內身障者人數超過120萬人，若其中60萬人有就業需求，那全所需個人助理數量、薪資該怎麼計算，都是問題，但現在國內個人助理人數不僅遠遠不足，且比起長照照服員要訓練還要考試，個人助理卻只要高中以上學歷、經過25小時訓練即可擔任，顯然有所落差。

民進黨立委劉建國表示，雖然身障者可以同時申請長照與個人助理服務，兩體系不會「互斥」，但是橫跨兩個服務體系，卻會讓身心障礙者申請起來要「很多次」，且總是讓人覺得中央地方不同調、認定標準不一。

劉建國指出，身障者申請個人助理時數，若要更改服務項目，依規定「應」於3日前申請。但其實連立法院委員會要變更議程，都可在2天前提出就好，「所以障礙者要在3天前知道自己會發燒、跌倒嗎？怎麼會在我們修法要讓障礙者更自立安全的時候，法規卻反而如此僵化？」

對此石崇良答詢指出，身障權法第50條已明訂直轄市、縣（市）主管機關應依需求評估，提供身心障礙者獲得所需之個人支持及照顧，促進其生活品質、社會參與及自立生活。其中自立生活服務也有照顧服務辦法，其中就有規範個人助理相關內容。

石崇良指出，目前所面臨困境之一，是因長照有居家服務，身障又可申請個人助理，兩邊服務者的條件不同，才導致服務個人助理不能做、得另外找居服員，造成額外麻煩。未來針對個人助理申請程序簡化、資源如何合用、服務項目整合運用等，都會在授權辦法裡面進行調整，盼讓各縣市標準與資源更趨一致。

對於投入個人助理經費，石崇良澄清，個人助理費用有部分是中央政府編列，不過多數是地方政府支應。整體預算沒有減少，只是計算方式有所不同。（編輯：李亨山）1141210