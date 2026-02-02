衛福部：健康幣採B2B可超商兌換 高齡者操作簡化

（中央社記者陳婕翎台北2日電）衛福部今天說明「健康幣」兌換方式將採B2B模式，讓民眾能夠利用點數在超商等地兌換商品，如無糖食品等；對於部分民眾擔心高齡者使用困難，承諾將設計簡便且符合資安模式。

2025年台灣正式邁入超高齡社會，衛生福利部未來資源將不僅投入疾病治療，更將挹注於三高防治、推動「888計畫」及「健康幣」等誘因機制，鼓勵長者及一般大眾從日常生活中預防失能，延長健康餘命。

衛福部次長莊人祥今天出席癌症希望基金會舉辦的2026世界癌症日北高雙城自行車騎行行動，活動前接受媒體聯訪，被問到「健康幣」最新規劃進度，他說，健康幣計畫目前正在積極推動，盼透過「健保快易通」的介面來進行。

莊人祥說，首先，會將相關的篩檢和疫苗接種項目納入，並展示符合公費資格對象的健康紀錄，如當年接種過的疫苗、進行過的篩檢等，並透過這些紀錄發放點數。這些資料將會同步到國健署製作的APP，讓民眾可以在合作商店兌換點數。

莊人祥表示，健康幣兌換商品的方式將以「企業對企業」的B2B（Business-to-Business）模式進行，與醫院、廠商等合作，類似信用卡紅利，民眾可利用點數在超商等地換取商品，如無糖食品等。許多業者已表達合作意願，包括超商、健康管理業者、運動品牌等。

對於部分民眾擔心資訊落差，造成「健康幣」對高齡者可能有使用困難，莊人祥說，由於健保資料需要嚴格的資安保護，可能無法將健康數據直接轉給家人使用，承諾設計出既符合資安要求又能簡便操作的使用模式。至於健康幣實施時間，則會由衛福部長石崇良正式公布。（編輯：李錫璋）1150202