衛福部「健康幣」6大回饋 可抵保費

衛福部長石崇良曾說明，「健康幣」將採實名制，沒有轉讓機制，預計分兩階段推動。（本報資料照片）

為鼓勵民眾促進健康，衛福部預計今年推出「健康幣」，只要民眾接種疫苗、接受篩檢等，就能累積點數，向合作業者兌換好康。衛福部次長莊人祥2日透露，包括超商、保險、運動業者都表達參與意願，衛福部也會慎選兌換項目，例如無糖飲、健康餐盒或是購買保健品等，幫民眾促進健康力，力拚今年上路。

為培養國民運動習慣，運動部今年推出「運動幣」政策，而衛福部不讓運動部專美於前，同樣預計今年推出「健康幣」，鼓勵民眾主動從事健康行為，預防疾病發生。

罹癌症人數年年增加，及早篩檢、及早發現是降低死亡率的關鍵。為此，衛福部長石崇良去年10月拋出「健康幣」構想，希望提供民眾誘因，提升癌症篩檢率，力拚今年上路。

莊人祥2日出席癌症希望基金會活動受訪表示，「健康幣」正在如火如荼規畫中，目前規畫利用健保署的「健保快易通」App，納入篩檢、疫苗等項目，在介面上呈現相關紀錄，並發放點數，這些資料會同步到國健署的App。

國健署去年底委託試辦「健習生Health Go」App，鼓勵民眾記錄個人身體活動與健康飲食。莊人祥進一步說明，「健習生Health Go」App未來會轉型成「健康幣」App，採企業對企業（B2B）方式，和醫院、民間廠商合作，類似信用卡紅利，讓民眾可以用點數兌換商品或服務。

莊人祥透露，目前很多業者表達合作意願，包括超商、壽險業者、健康管理業者、運動項目業者等，都有和衛福部接觸。衛福部也會慎選兌換項目，例如無糖飲、健康餐盒等，希望藉此促進民眾健康力，達到健康的正向循環。

「健康幣」目前規畫可兌換6大類回饋，包括：商業保險保費抵減、交通票券優惠、藝文展演與運動票券、生活用品與健康商品、悠遊卡等第三方金流點數、數位服務訂閱，甚至有望抵減醫療自費項目。

石崇良曾說明，「健康幣」將採實名制，沒有轉讓機制，預計分兩階段推動，第一階段包括施打疫苗、癌症篩檢、成人預防保健等，第二階段將連結自費健檢、穿戴式裝置的運動資料等。未來也將與運動部、文化部、交通部觀光署等跨部會合作，納入參觀博物館等社會參與的健康行為。