衛福部「免費心理諮商」僅2成大學生用過 有人靠AI調節情緒 105

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部補助15-45歲民眾可享每人三次免費心理諮商，成效如何？諮商心理師公會全聯會今（12）日公布最新調查結果，雖然有高達九成七的學生支持相關服務，但接受調查的學生當中，僅有二成曾使用相關資源。衛福部則分析認為，主因是並非所有的學生都有心理諮商需求，原本預期比例就不會到五成。

衛生福利部的「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」是於2024年擴大上路，提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人三次免費心理諮商。諮商心理師公會全聯會則於今年4月至9月間進行問卷調查，收集2558份大專院校學生樣本。

北教大心理與諮商學系主任陳柏霖說，調查結果發現，97.1%的學生支持這項心理健康支持方案，但受調查學生當中，僅有20.3%曾使用相關資源，多數學生還是偏好尋求校內支持資源協助，支持心理健康支持方案與實際使用的比例落差達到76.8%。

陳柏霖進一步指出，調查顯示，面對面心理諮商仍是學生偏好的最主要服務形式，占比23%；其次才是通訊心理諮商的3.1%。值得注意的是，仍有66.7%的學生從未使用心理諮商服務，尤其，有部分學生提到，曾考慮或使用AI工具或自我調解。

陳柏霖認為，由於心理健康支持方案的對象是社會大眾，並非侷限學生，學生族群若想使用相關資源，有可能出現「搶不到」、「預約不到」的狀況，希望衛福部與教育部能再增加這一類諮商資源，避免學生出現校內、校外資源兩頭空的窘境。

衛福部心理健康司長陳柏熹說，原本就不是所有的學生都有心理諮商需求，因此，預期比例不可能超過五成、六成以上，衛福部持續掌握各縣市衛生局的資源分配，截至目前為止，方案預算使用已超過八成，仍有餘裕，尚未完全用罄。

陳柏熹強調，衛福部明年仍會持續推動心理健康支持方案，且包括預算規模、諮商單位家數、服務年齡範圍等，原則上都不會縮水，但是否會再進一步擴大，仍有待評估。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

