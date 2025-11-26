衛福部：確定關「直美」大門 是否納評鑑將再討論

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）醫美PGY補訓爭議，衛福部今天與40個醫界團體溝通，近3小時會議初步達成2共識，包括確立「直美」關門條款，108年後畢業者都得接受PGY訓練；至於是否納評鑑，下週討論細節。

為遏止醫美亂象，衛生福利部預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，醫美醫師須經畢業後綜合臨床醫學訓練（PGY），執業醫師也得補訓；醫美診所執行高風險手術，須通過評鑑。

醫師公會全聯會反對PGY補訓溯及既往等新制。衛福部醫事司今天下午與40個醫界團體溝通，將視討論結果調整，但仍朝明年元旦上路討論。

歷經近3個小時討論，醫事司長劉越萍會後告訴媒體，整體氣氛相對融洽，會議中初步達成兩大共識，首先是在病人安全前提下，加強美容醫學管理，「大家樂觀其成」。

第二個共識則是「關直美大門」，各大團體都有共識，認為沒問題。劉越萍指出，未來在民國108年後畢業生，一定要經過2年PGY訓練，若此前就已取得專科醫師身分，「本來就可以繼續做」。

醫界反彈較大的納入評鑑部分，劉越萍說，預計下週三（12月3日）將針對補學分、診所評鑑或認證等討論，因涉及自律跟他律，請各相關專業團體在本週內提出建議版本，屆時再做一次對焦，畢竟醫界責無旁貸，如果不滿意衛福部要求，就該拿出自己的版本，讓社會大眾公評。

根據衛福部PGY訓練說明，因嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，暴露台灣醫療體系及醫學教育體系多年缺失，在疫情趨穩之後，提出重整臨床醫師養成訓練改革計畫，民國92年7月正式公告實施PGY訓練，讓每名新進第1年住院醫師均接受PGY訓練。

此後，參考國際先進國家因應新世紀疾病型態改變的挑戰，醫學生在畢業後接受1至2年PGY臨床教育成趨勢，使畢業生獲得獨立行醫的能力，衛福部進一步將7年制醫學系教育制度改為6年制，再加上2年期PGY訓練，新制從102年開始，首屆畢業生於108年畢業。（編輯：李淑華）1141126