衛福部「社工師懲戒查詢專區」上線 狼社工何建忠遭廢照

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌誘拐、性侵未成年少女，引起社會譁然。衛福部承諾設置狼社工查詢平台，1月中旬正式上線，在社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告的懲戒決議公報，供外界查詢；另，何建忠移付懲戒後，已遭廢止執業執照及社工師證書。

何建忠涉嫌利用職務，查詢脆弱少女個資，誘拐並性侵得逞，遭高雄地檢署起訴並求刑10年6個月。他過去曾獲衛福部「強化社會安全網績優督導」，衛福部日前撤回獎項。

衛福部本月7日承諾，狼社工查詢平台將在1個月內完成。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今日（21）說明，衛福部已在1月中旬，在社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。

楊雅嵐說，「社會工作師法」於112年6月9日修正後，建立社工師懲戒制度，並在112年12月8日發布「社工師懲戒辦法」，由各地方政府依法設置懲戒委員會。自懲戒制度成立以來，目前僅查有高雄市政府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

目前「社工師懲戒查詢專區」僅有高雄一案，楊雅嵐表示，未來只要有懲戒決議刊登公報，就會即時連結、更新專區，並視情況調整相關頁面。

根據高雄市政府社工師懲戒委員會懲戒決議書，何建忠涉犯個人資料保護法、兒少權益保障法、強制性交罪等，嚴重違反社工師倫理，移付懲戒，並決議廢止其執業執照及社工師證書。

