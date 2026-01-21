衛福部「社工師懲戒查詢專區」上線

▲衛福部社工師懲戒查詢專區上線，可看到何建忠為第一人。（圖／截自衛福部平官網）

[NOWnews今日新聞] 高雄心理衛生中心執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，透過系統查詢民眾個資，誘拐、性侵未成年少女，引發社會議論。衛福部承諾設置的「社工師懲戒查詢專區」，也就是狼社工查詢平台已上線。而何建忠移付懲戒，廢止被付執業執照及社會工作師證書。

高雄心衛中心執行祕書何建忠因利用職權肉搜個資、誘騙未成年弱勢少女外出性侵得逞。檢方痛批其行徑踐踏社會安全防線，依加重強制性交等重罪起訴，具體求刑10年6個月。

衛福部長石崇良日前表示，懲戒流程近期應會有結果；「狼社工」平台則預計1個月內研議設置完畢。而「社工師懲戒查詢專區」今日正式上線，可看到官網內容包括姓名、日期、執業縣市、懲戒決議公報。

其中何建忠的懲戒公告資訊已上網，懲戒決議公報也連結到高雄市政府電子公報資訊網可查詢。

對於相關懲戒內容，高雄市衛生局依法移付懲戒，並經115年社會工作師懲戒委員會會議決議，廢止被付懲戒人何建忠執業執照及社會工作師證書。

社工司副司長楊雅嵐提到，社工師法針對相關懲戒決議有修法，113年才出爐，因此懲戒機制仍在建立中，後續地方政府陸續成立的懲戒委員會，因此目前懲戒發布公報為目前這一位何建忠。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



