衛福部「社工懲戒平台」上線 高雄狼社工上榜第一人！遭廢照

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

曾獲衛福部「績優督導」表揚的高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，涉嫌利用職務權限挑選脆弱個案的未成年少女性侵，事後還透過於任職社會局的太太查詢偵辦進度，遭檢方起訴。衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今（21）日證實，懲戒結果已出爐，廢止何建忠的執業執照及社會工作師證書。而衛福部也正式設置「社工師懲戒查詢專區」，供外界查詢，目前榜上只有何建忠。

何建忠是涉嫌利用職務，查詢特定脆弱個案的未成年少女個資，誘拐並性侵得逞，遭高雄地檢署起訴並求刑10年6個月。案件曝光後，衛福部日前已撤回其「強化社會安全網績優督導」的獎項。

高雄市衛生局也依法移付社會工作師懲戒委員會進行懲戒，最新公告懲戒結果，決議其因涉犯個人資料保護法、兒少權益保障法、強制性交罪等，嚴重違反社工師倫理，予以廢止何建忠的執業執照及社會工作師證書，成為衛福部目前公布的「社工師懲戒查詢專區」內的第一人。

楊雅嵐表示，衛福部部已於今年1月中旬於社會救助及社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。

楊雅嵐表示，另外《社會工作師法》於112年6月修正增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，衛福部部並於112年12月發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會。目前查有高雄市政府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

楊雅嵐強調，未來只要有懲戒決議刊登公報，衛福部就會即時連結、更新「社工師懲戒查詢專區」內容。

照片來源：翻攝自衛福部官網

