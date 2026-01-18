衛福部：護病比制度保持彈性 降低負荷提升品質

記者郭曉蓓／臺北報導

近期三班護病比入法，引發討論。衛福部長石崇良表示，衛福部持續努力改善護理環境，目前已陸續在各層級醫院導入智慧護理照護、科技協助及彈性人力輔助，希望制度上保有彈性，以因應不同需求。護病比涉及疾病複雜度、照護強度等牽涉廣，持續討論中。

目前三班護病比基準為：醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。護理團體倡議「三班護病比入法」。

石崇良表示，護病比的設定應併同考慮疾病複雜度、照護需要強度、照護人力配置及相關輔助措施，相關內容均在討論中，是否適合硬性規定數字，必須審慎討論。降低護理人員負荷、提升照護品質、減輕民眾負擔，是衛福部推動政策的三大目標。