衛福部：「醫美友善查詢」專區1月中上路

[NOWnews今日新聞] 衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束，但將醫美手術執行的大外科系，納入「家醫科」等。衛福部長石崇良表態不認同家醫科納入大外科。今（10）日衛福部醫事司邀集11個醫學會代表開會討論，針對爭議較大的家醫科、急診科未來是否仍可進行醫美手術，目前共識度不高，預計下週再討論。另外，1月中醫美「友善專區」也會上線，可查詢執行服務的醫師、醫療院所等相關資訊。

衛福部醫事司司長劉越萍今日晚間接受媒體聯訪，提及下午與醫學會代表再度就醫美進行開會共識。她說，主要爭議較大的是家醫科及急診科是否仍可納入11個專科進行醫美手術，此次會議大家的共識度仍不高，預計下週再討論，也請相關專科醫學會內部確認後，再提出討論。

劉越萍說，以接觸外科時間來看，家醫科及急診科總計約半年到1年，與其他外科類的4到6年相比，落差確實有點大。因此現行已經在執業、進行過課程認證者可繼續進行，但未來新制上路後，這兩類科別是否還可執行醫美需要討論。

劉越萍說， 醫美診所認證部分，先前的共識是「專業自律」，但未來針對「特定美容醫學手術」、「美容醫學手術」及「美容醫學處置」3類都會有認證。除此之外，衛福部也將有「友善查詢」美容醫學專區，包括上述3類術式都是哪些專科醫師或醫療院所在執行，預計明年1月都可查詢。內容如提供醫療院所、醫師姓名、及其部定專科，讓民眾了解替自己進行服務的醫美醫師，搶在過年前讓大家可使用。

劉越萍提到，與會代表也同意透明公開的「專業自律」認證，下半年會展開「試評」。只是診所數量部分，要再請衛生局進行調查，初估需要2週時間。

全麻男女生殖器整形納「特定美容醫學手術」 衛福部：修法仍朝元旦上路目標

在「美容醫學分級管理」的「特定美容醫學手術」，劉越萍提到，近期出事的案例像是全身麻醉生殖器整形，因此針對全身麻醉的男性、女性生殖器整形，也都會納入特定美容醫學手術的類別。

另外，過去僅針對「大量抽脂」管理，劉越萍表示，條件再新增「若需全身麻醉」的也被列為「特定美容醫學手術」。

劉越萍說，目前整體目標有2個，修法法定會朝向明年元旦上路，但查詢系統等配套措施預計明年1月中旬可完成。

劉越萍也喊話，美容醫學手術還是希望可以民眾安全為前提，這是最大考量且不能退讓，但要看能端出什麼讓台灣做的自律管理比別人好，讓民眾認為留在台灣進行醫美是一件更好、更安全的事情，技術也不會差。她強調，台灣的醫學美容已經開始加強，往正向發展，希望不會劣幣逐良幣，「不要去韓國開刀，因為後面可能會難處理，糾紛投訴無門。」

