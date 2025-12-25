衛福部：TFA無經濟差異化設計 應審慎評估

記者郭曉蓓／臺北報導

針對在野黨提出「臺灣未來帳戶（TFA）」搶救少子化，衛福部今（25）日表示，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府需要更全面審慎評估，因為政府資源有限，應落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，兼顧財政紀律與公平配置。

國民黨、民眾黨今日聯合召開記者會，宣布推動「臺灣未來帳戶」，將在立法院提出特別條例，針對在12歲以下孩童帳戶存入新臺幣5萬元，每年再提撥1萬元至12歲，而家長也可相對提撥，當年孩童滿18歲後就能領回人生的第一筆資金。財源來自政府年度預算、累積歲計賸餘或舉債等。

對此，衛福部表示，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。

衛福部表示，尤其，在野黨這項方案，沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神。

衛福部說，日前也有立委提出「全民兒童帳戶」的相關構想，希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。當時行政院長卓榮泰已回覆，會審慎評估政策目的、制度設計，在兼顧整體財政狀況的前提下，持續研議可行性。而昨天也有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。

衛福部強調，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。

衛福部也說，對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。