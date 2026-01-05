衛福部「UCC」上路慘兮兮！ 醫師工會：雙北平均每小時看1名患者

週日及國定假日輕急症中心（UCC）首日，醫生看診、民眾領藥情況。李政龍攝



為紓解急診長期壅塞問題，衛福部自去年11月起於全國設置13處「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），盼分流非緊急病患。然而，政策上路數月後，統計顯示每日平均看診人數僅約350人，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫今（1/5）直言，UCC對緩解急診人潮壅塞成效有限，實驗性政策應有終點與檢討指標，資源的配置需要更加審慎處理。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，據統計，11月至今全國UCC每日看診人數約僅寥寥350人左右，不及一間急救責任醫院一日的看診人數，甚至有若干天數連300人都不到。值得一提的是，自11月中起健保署便不再公告各UCC個別看診人數，據悉台北、新北五處UCC看診人數佔全國比例不及2成，平均每小時診療1名患者。

陳亮甫進一步分析，依據目前UCC所規範之人員薪資，每一天光是人事成本就高達12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾的部分負擔至少也要支出150萬元。在此同時，若假設就診的350名輕症患者都在醫學中心的急診就醫，健保支出則為30至50萬元左右。由此可知，政府花在UCC上的成本為原先急診給付的三至五倍，如此不惜血本的投資卻換來部分UCC門可羅雀的成果，自然也沒有為週邊急診減輕負擔。

至於為什麼UCC成效不彰？陳亮甫從民眾就醫行為分析，他認為有三個原因最為關鍵，首先就是醫院急診與UCC的價格落差不大，週末民眾習慣花錢快速解決問題，在可承擔的價格範圍內本就不造成經濟負擔；其次，以台北、新北市的都會地區而言，縱使是週末或國定假日，民眾多半還是可以找到有營業的基層診所，位置相比UCC更加便利；最後，UCC的位置與最壅塞的醫學中心急診有一段距離，民眾縱使知道UCC的存在，也擔心先到UCC再被轉診到大醫院「白跑一趟」的成本，不如一開始就衝醫學中心急診。

陳亮甫表示，醫療照護的投資不該被視為浪費，對於國家提出額外解方的用心表示理解，但也同時提出幾項建議：首先，對於現存UCC應該設置預期達成目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，或另尋其他場址；其次，設置院前諮詢管道，讓民眾可透過電話或線上評估是否適合前往UCC；若UCC被定位為韌性醫療的一環，也應比照社區急救站納入定期訓練；正視UCC與醫院急診之間高達這三倍以上的經費差異。

陳亮甫指出，25至26年冬天最寒冷的時節已至，天冷時民眾就醫意願降低，但一旦回暖、放晴，急診往往瞬間爆量，盼政府能及早檢討UCC策略，協助醫療體系撐過最嚴峻的寒冬。

