衛福部1月新制一次看 生育補助飆至10萬元、胃癌篩檢納公費
衛生福利部公布2026年一月實施的多項新制度，涵蓋癌症篩檢、長期照顧、疫苗接種、健保給付及社會保險等領域，其中生育補助大幅提升至每胎10萬元，胃癌篩檢正式納入公費項目，預計超過60萬名民眾可享終身一次免費檢測服務。
胃癌篩檢納公費
國民健康署自明年元旦開始，針對45歲至74歲民眾提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。國健署指出，幽門螺旋桿菌感染是導致胃癌發生的主要風險因子，約占8至9成比例，台灣每年有超過4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死亡，胃癌位居國內癌症發生人數及死亡率前十名。若檢測結果呈現陽性反應，民眾應攜帶檢驗報告回診就醫，依照醫師指示接受除菌治療或進一步檢查，及早治療可阻斷病程發展，有效降低胃癌發生率。此次新增胃癌篩檢後，國健署公費癌症篩檢項目已擴增至六項，原有項目包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌。
長照3.0啟動
在原本長照2.0服務對象基礎上，新增「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫收案對象，且符合長照需要二級以上」兩類對象。衛福部表示，統計資料顯示30歲至64歲失智症盛行率為千分之1.19，部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要，預估將有74.5萬人受惠。此次擴大對象主要針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象提供更適切的照顧支持，未滿50歲的年輕型失智症者或發生意外時正值中壯年的失能者，對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展並減輕家庭照顧者的負擔。
公費新冠疫苗擴大施打
疾病管制署評估疫情風險後決定，明年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上全民。疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童僅可接種莫德納疫苗。
成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級
成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種作業將於明年1月15日開始實施升級版本。疾管署表示，新型肺鏈疫苗包括20價或21價已於英美加澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本兩劑疫苗。依肺鏈疫苗成人公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象等三類之不同接種情形，分兩階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。
全民健保保險費負擔調整
配合明年最低工資調高，衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級同步調升，估計約791萬人保險費將受影響，每月平均多繳18元健保費，健保年收入增加約43億元。社保司說明，一般受僱者平均每月增加12元，影響人數約338萬人；職業工會平均每月增加28元，影響約271萬人；農漁民平均每月增加15元，影響約174萬人。健保署115年起也調整小雇主得舉證申報最低投保金額由現行40100調整為42000元，且不得低於其所屬員工申報之最高投保金額，影響約28萬人，每人每月自付保險費由2073元調整為2171元，較原自付保險費增加98元。
健保住院部分負擔調升
因應每年平均國民所得調整，衛福部明年住院部分負擔調升，急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從51000調高到57000元，全年累計住院自行負擔最高額從86000調升到94000元。健保署估算影響人數約11000人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。若保險對象於2025年已入院，並於2026年初出院，該次住院仍可適用2025年每次住院部分負擔上限51000元。
生育補助拉高至10萬元
行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元。社保司表示，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為39522元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至10萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助10萬元。相關對象若生雙胞胎補助則為20萬元，並以此類推。衛福部預估115年度國保生育給付人數為13214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144人。
國民年金保費調漲
由於111年10月至114年9月消費者物價指數累計成長率6.79%，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元。國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。
低收入戶／中低收入戶「加發生活補助金」
依據韌性特別條例，針對低收入戶及中低收入戶加發生活補助金。衛福部表示，政府列冊低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115五年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，預計照顧54萬5000人。為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上、未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。衛福部預計可照顧54萬人，包含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者。
延伸閱讀
入冬最強冷空氣來襲！耶誕夜低溫探10度 高山準備追雪
施政滿意度再跌！最新民調 930萬國人不滿意賴清德
父胰臟癌病情惡化！麻衣淚喊捨不得 曝爸爸小聲說：有美好回憶
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 79
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 22 小時前 ・ 101
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 51
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 1
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 10
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 73
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 137
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 32
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 381
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 9
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 54
鄭麗文嗆陳方隅太無腦 她曝現場掌聲力挺
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文22日應邀赴東吳大學演講，政治系副教授陳方隅提問軍購、黨產相關議題，鄭麗文反嗆是三民自的忠實讀者，更酸問題太無腦，引發熱議。國民黨立委王鴻薇說，陳方隅的問題，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 108
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 93
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 7