衛福部1月新制一次看 生育補助飆至10萬元、胃癌篩檢納公費

衛生福利部公布2026年一月實施的多項新制度，涵蓋癌症篩檢、長期照顧、疫苗接種、健保給付及社會保險等領域，其中生育補助大幅提升至每胎10萬元，胃癌篩檢正式納入公費項目，預計超過60萬名民眾可享終身一次免費檢測服務。

衛福部1月起將有多項新制，包括長照3.0上路、胃癌納篩檢。(圖/資料照)

胃癌篩檢納公費

國民健康署自明年元旦開始，針對45歲至74歲民眾提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。國健署指出，幽門螺旋桿菌感染是導致胃癌發生的主要風險因子，約占8至9成比例，台灣每年有超過4000人新診斷罹患胃癌，並造成2000多人死亡，胃癌位居國內癌症發生人數及死亡率前十名。若檢測結果呈現陽性反應，民眾應攜帶檢驗報告回診就醫，依照醫師指示接受除菌治療或進一步檢查，及早治療可阻斷病程發展，有效降低胃癌發生率。此次新增胃癌篩檢後，國健署公費癌症篩檢項目已擴增至六項，原有項目包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌。

長照3.0啟動

在原本長照2.0服務對象基礎上，新增「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫收案對象，且符合長照需要二級以上」兩類對象。衛福部表示，統計資料顯示30歲至64歲失智症盛行率為千分之1.19，部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要，預估將有74.5萬人受惠。此次擴大對象主要針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象提供更適切的照顧支持，未滿50歲的年輕型失智症者或發生意外時正值中壯年的失能者，對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展並減輕家庭照顧者的負擔。

公費新冠疫苗擴大施打

疾病管制署評估疫情風險後決定，明年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上全民。疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童僅可接種莫德納疫苗。

成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種作業將於明年1月15日開始實施升級版本。(圖/疾管署)

成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級

成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種作業將於明年1月15日開始實施升級版本。疾管署表示，新型肺鏈疫苗包括20價或21價已於英美加澳等多國使用，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本兩劑疫苗。依肺鏈疫苗成人公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象等三類之不同接種情形，分兩階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。

全民健保保險費負擔調整

配合明年最低工資調高，衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級同步調升，估計約791萬人保險費將受影響，每月平均多繳18元健保費，健保年收入增加約43億元。社保司說明，一般受僱者平均每月增加12元，影響人數約338萬人；職業工會平均每月增加28元，影響約271萬人；農漁民平均每月增加15元，影響約174萬人。健保署115年起也調整小雇主得舉證申報最低投保金額由現行40100調整為42000元，且不得低於其所屬員工申報之最高投保金額，影響約28萬人，每人每月自付保險費由2073元調整為2171元，較原自付保險費增加98元。

健保住院部分負擔調升

因應每年平均國民所得調整，衛福部明年住院部分負擔調升，急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從51000調高到57000元，全年累計住院自行負擔最高額從86000調升到94000元。健保署估算影響人數約11000人，增加住院部分負擔金額約6198萬元。若保險對象於2025年已入院，並於2026年初出院，該次住院仍可適用2025年每次住院部分負擔上限51000元。

生育補助拉高至10萬元

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元。社保司表示，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為39522元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至10萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助10萬元。相關對象若生雙胞胎補助則為20萬元，並以此類推。衛福部預估115年度國保生育給付人數為13214人，未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母7144人。

國民年金保費調漲

由於111年10月至114年9月消費者物價指數累計成長率6.79%，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元。國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

低收入戶／中低收入戶「加發生活補助金」

依據韌性特別條例，針對低收入戶及中低收入戶加發生活補助金。衛福部表示，政府列冊低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115五年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，預計照顧54萬5000人。為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上、未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。衛福部預計可照顧54萬人，包含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合子女生活津貼或子女教育補助者。

