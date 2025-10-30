衛福部11月新制懶人包：不孕補助、疫苗接種、UCC一次看懂

衛福部。游騰傑攝



衛福部將於11月啟動多項攸關民眾權益的新制，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式啟動，最高可領台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗也進入第二階段接種，50至64歲無慢性病成人可納入施打對象。此外，「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在六都試辦13處開設，讓輕症民眾就醫更方便，相較直奔大醫院急診，至少可省下600元醫療支出。

一、好孕三方案：

自國民健康保險署110年擴大不孕症試管嬰兒補助至今，已協助超過2.6萬對夫妻迎來超過3萬名新生兒。為鼓勵不孕夫妻盡早使用人工生殖補助，減輕其接受試管嬰兒療程的負擔，今年11月1日起，衛福部國建署將實施「好孕三方案」，加碼補助39歲以下不孕夫妻各胎第1次進行試管，可申請最高15萬元補助；各胎第2次和第3次進行試管，則可申請最高10萬元補助。

廣告 廣告

除了39歲以下不孕夫妻首次申請試管嬰兒補助金額由原先的10萬元調整為最高15萬元外，39歲到45歲間的不孕夫妻亦可申請每胎第1次進行試管最高13萬元補助；每胎第2次和第3次試管可申請最高8萬元補助。

國健署提醒，為保護母嬰健康，好孕三方案限制未滿39歲的不孕夫妻單次只能植入一個胚胎；39歲以上到45歲間的不孕夫妻單次最多只能植入2個胚胎，避免對母體造成危害。

二、開放50到64歲國人接種公費流感疫苗：

繼10月1日開放65歲以上長者、55至64歲原住民、學齡前兒童、學生和醫事及衛生防疫相關人員施打公費流感疫苗和新冠肺炎疫苗後，11月1日將擴大開放50歲到64歲間，沒有高風險慢性病的國人接種公費流感疫苗和公費新冠肺炎疫苗。

三、擴大公費流感抗病毒藥劑適用期限：

由於目前流感疫情仍處於流行期，疾管署將抗病毒藥劑適用期間由原先的10月1日到10月31日為止，延長至11月15日為止。11月15日前，凡是出現類流感症狀之病患，經醫師評估後，就能使用公費流感抗病毒藥劑。

四、新增週日及國定假日輕急症中心：

11月1日起，每週日、國定假日和連續假期將設有輕急症中心，將輕症病患和重症病患分流，使急診醫療資源能集中服務重症病人，以緩解連假期間急診壅塞問題，在提升醫療服務效率的同時，也能保障輕重症病患就醫權益。

五、試辦全民健康保險在宅急症照護計畫：

11月1日起將新增於於目標數內使用「輸液器1日型」支付標準，提升抗生素治療的選擇彈性與品質，並調整每日醫療費、護理費、醫事人員訪視費標準，保障醫護人員福利。

六、門診靜脈抗生素治療獎勵方案：

11月1日起，門診將新增「含輸液器1日型」支付標準，增加臨床醫師使用抗生素的選擇，避免病患過度使用抗生素而產生抗藥性。

更多太報報導

豬瘟邊境破口？立委批小包裹免查驗成漏洞 有人1年申請3002次⋯就在台中

中醫可望開放「使用超音波」！衛福部：兩項共識確立就能上路

誤食「非洲豬瘟食物」會生病嗎？ 食藥署、農業部解答