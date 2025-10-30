衛福部11月新制「不孕症補助最高15萬」 流感疫苗２階段開打

衛福部11月起推出多項重大新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式上路，首胎第1次申請補助最高可達15萬元；公費流感及新冠疫苗開放第二階段接種對象；另為緩解急診壅塞，「假日輕急症中心UCC」將從11月2日啟動，讓民眾假日出現急需處置的輕症不必擠大醫院急診，且部分負擔更為便宜。

衛福部11月起推出多項重大新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式上路。（圖／資料照）

國健署推出的「不孕症試管嬰兒補助3.0」將於11月1日正式實施，此政策旨在減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔，同時鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖技術並維護母嬰健康。新制規定，未滿39歲者，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元；39歲至未滿45歲者，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元。同時，未滿39歲者最多植入1個胚胎，39歲至未滿45歲者最多植入2個胚胎。

在疫苗接種方面，疾管署針對114年度公費流感疫苗與COVID-19疫苗延續「左流右新」共同接種策略，同步分兩階段開打。第一階段已於10月1日開始，11月1日將開放第二階段接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。疾管署長羅一鈞表示，公費流感疫苗接種至月底預期將達450萬人次，是歷來10月份接種成效最好的一年。

羅一鈞進一步指出，第二階段開打時，全台各地的全聯、大全聯（共約120家門市）及家樂福（約32家門市）亦將擇日設置疫苗接種站，方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備的健康好禮。他也表示，疾管署已依據開口合約增購20萬劑疫苗並備妥，另規劃11月底評估追加採購，因接種踴躍，今年公費疫苗確定不會開放給全民施打。此外，因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件延長至11月15日止。

衛福部試辦的「假日輕急症中心（UCC）」將於11月2日上路。（圖／健保署提供）

為緩解急診壅塞問題，衛福部試辦的「假日輕急症中心（UCC）」將於11月2日上路，專門處理輕症病人，初步以6都、13個地點為首波試辦。民眾在UCC就醫處置的部分負擔最多可省下600元，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。

UCC主要提供檢傷分類第三級、第四級及第五級病人的急診醫療服務，若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，將設置綠色通道後送醫院。健保署說明，適合前往UCC的疾病包含發燒（發燒、肌肉痠痛、感冒症狀、頭痛）、呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）、腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐、拉肚子）、簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷）及小兒急性不適（小兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）等5類情況。

