衛福部11月新制 抗生素回家打、試管嬰兒補助升級

（中央社記者陳婕翎台北30日電）衛福部今天公布11月新制，其中包括不孕症試管嬰兒補助3.0上路，加碼未滿39歲2、3胎金額同首胎，每次最高可獲新台幣15萬元；以及病患經醫師評估後可在家靜脈輸注抗生素。

衛生福利部國民健康署今天說明，不孕症試管嬰兒補助 3.0自11月起實施，升級補助，減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔。第1項升級補助是未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元。

第2項升級補助為39歲至未滿45歲，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元；國健署提醒，新制上路後，未滿39歲，最多植入1個胚胎，39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎，維護母嬰健康，鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助。

在減必住院方面，8月推出抗生素注射治療從住院改為門診處理，11月進一步到「在家」接受抗生素治療。中央健康保險署修訂「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」 ，新增「輸液器1日型」支付標準，也就是攜帶式輸注器， 提升抗生素治療的選擇彈性與品質。

健保署同步修訂「門診靜脈抗生素治療獎勵方案」，新增「含輸液器1日型」支付標準， 增加臨床醫師對於抗生素選擇性及避免過度使用後線廣效性抗生素，推估約1萬人受惠，挹注預算約5400萬元。

另外，11月2日「全民健康保險週日及國定假 日輕急症中心（UCC）試辦計畫」上路，健保署六都選定13個地點，營運時間是週日或連續假日的「早8到晚12」，由基層診所醫師輪值，擁有簡易X光及急救設備，如生產包、縫合包、電擊器等設備，部分負擔僅收取150元。

假日急症中心以急診檢傷分類第3至5級病人為主，病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第1級、第2級者，設有綠色通道後送大醫院。健保署預估1年服務3.6萬件，114年至115年健保挹注2.8億點，盼輕症病人分流，以緩解連假期間急診壅塞，使急診醫療資源集中於重症病人。

因應流感流行期間，疾病管制署推動114至115年度公費流感疫苗及COVID-19疫苗接種，分2階段開打，第2階段則自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。第1階段已於10月1日起開打，適用長者、學齡前幼兒、學生、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。

公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分的流感高傳播族群」的適用期間，由原規劃的114年10月1日至10月31日止，延長至114年11月15日止，以利及早給藥減少重症與死亡。（編輯：陳清芳）1141030