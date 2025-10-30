衛福部11月新制一次看！試管嬰兒補助最高15萬 流感疫苗2階段開打

衛福部宣布，多項攸關民眾健康與生活品質的新制將於11月起同步啟動，內容涵蓋生育補助、疫苗接種策略及假日輕症就醫模式。其中，「不孕症試管嬰兒補助3.0」大幅提高補助上限，最高可達15萬元，旨在減輕夫妻經濟負擔，鼓勵早期治療；同時，公費流感與新冠疫苗第二階段開打，以及六都率先試辦「假日輕急症中心」（UCC），為民眾提供更便捷且省錢的假日就醫新選擇。

為提升生育率並鼓勵有需求的家庭圓夢，國健署主導的「試管嬰兒補助3.0」將重點聚焦於減輕不孕夫妻的經濟壓力與確保母嬰安全。新制採取分齡、分次、差異化補助：

其中妻子未滿39歲，第一次療程第一次最高補助15萬元，胚胎最多植入1個；妻未滿39歲第二、三次療程，每次最多各補10萬元，胚胎最多植入1個。妻39歲至未滿45歲，第一次療程最高補助13萬元，胚胎最多植入2個；妻未滿39歲至45歲第二、三次療程，最高補助各8萬元，植入胚胎最多2個。

國健署表示，此補助設計不僅提供高額支持，更透過限制未滿39歲者僅能植入單一胚胎，兼顧了早期治療的誘因與避免多胞胎風險，預計將能有效提升懷孕成功率，協助更多家庭順利擁有新生兒。

另針對秋冬疫情高峰，疾管署宣布公費流感與COVID-19疫苗將於11月1日起開放第二階段接種。

新階段延續「左流右新」共同接種策略，開放對象為50至64歲、無慢性病的健康成人。疾管署提醒，由於流感疫情仍在高原期，接種流感疫苗能有效降低併發重症與死亡風險，而同步接種新冠疫苗則可提升對最新主流病毒株LP.8.1的免疫力。

此外，為及早應對流感疫情，公費流感抗病毒藥的擴大使用條件也延長至11月15日。凡出現類流感症狀且屬於高傳播族群者，經醫師專業評估後即可使用公費藥劑。疾管署強調，及早給藥能明顯降低重症與死亡風險，呼籲民眾如有呼吸急促、發燒不退等警訊，應儘速就醫，掌握黃金治療期。

另為緩解大型醫院急診壅塞問題，健保署將於六都率先啟動「周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」。

該計畫共設13處據點，主要服務發燒、呼吸道、腸胃道症狀、簡單傷口及兒童急性不適等輕症患者，提供假日就醫的新選擇。健保署預估，UCC每年將服務約3.6萬人次，投入2.8億點經費，旨在分流急診量能，使醫療資源能集中於搶救重症病患。

對民眾而言，選擇UCC看診，不僅避免了在急診大排長龍的困擾，更能節省至少600元的部分負擔費用，達到分流、節費、提昇效率的三重效益。

衛福部提醒民眾，各項新制與計畫細節可至相關署網頁查詢，鼓勵符合資格的民眾多加利用，以保障自身與家庭健康。

