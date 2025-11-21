衛福部2年內訪查70萬獨老 依需求提供4級服務

（中央社記者曾以寧台北21日電）台灣高齡人口占比逼近20%，衛生福利部編列新台幣62.5億元預算，自明年起，在2年內訪查全台70萬名獨居老人，將依需求提供問安、關懷、緊急救援服務及每日送餐等4級服務。

中華民國老人福利推動聯盟今天舉辦「2025幸福從鄰開始 從心延續」研討會暨高齡樂活創意方案手冊頒獎典禮，衛福部長石崇良致詞表示，根據最新統計，全台65歲以上長者已達465萬人，占全人口的19.9%。

面對超高齡化社會，石崇良說，政府希望創造健康老化、活躍老化與在地老化的生活。對於獨居老人，衛福部在「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別預算」編列62.5億元，預計明年起，花2年時間盤點全台70萬名獨居老人或「老老共住」家庭，依照需求提供服務。

衛福部社會及家庭署長周道君簡報指出，根據民國111年老人獨居狀況分析報告，國內獨居老人以65歲到69歲族群占29.9%最多，80歲以上占28.2%次之；且女性占6成以上，獨居原因以喪偶最多。調查顯示，這群人參與學習活動意願比非獨居者佳，但約4%經常感覺沒有伴，也有2%到3%經常覺得被遺忘或與人疏離。

國內現有獨居老人服務，周道君說，是針對65歲以上獨自居住、且經地方政府評估需要關懷者，目前共列冊6萬5574人，並已協助其中1萬7070人安裝緊急救援裝置；不過，依行政院主計總處民國109年人口住宅及普查統計，65歲以上老人獨居比例約15.6%，估算全台獨老有70萬人，「這個比例很低」。

周道君說明，將結合社政與民政資源，在2年內訪視70萬名獨居老人，確認實際居住情況是否與戶籍資訊不同，並以11面向量表分析需求等級。

周道君表示，需求及服務等級將分4級，其中第1級提供至少每年1次關心，鼓勵社會參與、提供資訊，並以Line問安；第2級則將鼓勵至社區據點共餐。

第3級部分，周道君指出，將至少每月2次進行關懷，並提供緊急救援服務；第4級規劃至少每月4次關懷及每日送餐服務。盼未來老人仍可以自己居住，但是不會陷入孤獨。（編輯：吳素柔）1141121