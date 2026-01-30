衛福部2月新制來了！因應春節長假祭出16億健保獎勵 多項罕病新藥擴大給付

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

為因應春節連假與醫療需求變化，衛福部今（30）日公布今年2月多項攸關民眾權益的新措施，包括多項癌症與罕病新藥擴大健保給付；同時，因應春節連假鼓勵院所開診，政府將投入約16億元健保獎勵。

因應農曆春節連假長達九天，衛福部規劃加強醫療服務誘因，急診與住院醫療服務則於整個春節期間全面加成百分之百。（示意圖／資料照）

因應農曆春節連假長達九天，衛福部規劃加強醫療服務誘因，自除夕至初三，門診、藥事與檢驗等醫療服務費用將加成百分之百，初四、初五加成五成，其餘假日加成三成；急診與住院醫療服務則於整個春節期間全面加成百分之百。健保署估計，相關加成措施總經費約新台幣十六億元，希望鼓勵醫療院所於假期持續開診，避免急診壅塞。

此外，為分流輕症患者、減輕急診壓力，衛福部也持續推動春節期間的傳染病特別門診與假日輕症中心（UCC）機制，目前已有多家醫院與基層診所配合提供服務，協助民眾在假期中獲得即時且適切的醫療照護。

健保署亦將啟動全民健康保險乳癌照護品質提升方案，追溯自今年1月1日起生效，方案預計收案2萬名新診斷或首次復發的乳癌病友，投入約4000萬元建立全國性照護基準，讓乳癌患者接受更全面的照護期望降低死亡率。

2月起健保署也有多項擴增新藥補助，包括脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁的病人；費城染色體陽性之慢性骨髓性白血成人病人第一線治療，及有慢性、加速或急性期慢性骨髓性白血病，對先前經 imatinib治療後有抗藥性或無耐受性的成人病人第二線治療。

此外，針對泛視神經脊髓炎 （NMOSD）需要救援治療的發的成人病人；直腸結腸癌或轉移性大腸直腸癌、口咽癌、頭頸癌等患者都列入健保用藥給付。

