衛福部2017年啟動少子女化任務編組 石崇良喊話立法院：盡快通過預算才能改善「低生育率」課題

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣少子女化問題已是國安危機，民眾黨立委黃國昌先前質疑中央未曾設立「少子女化辦公室」，行政院稱2017年在衛福部就已成立少子女化辦公室；然而衛福部長石崇良今（7）日在立院備詢時親自回復，確實沒有成立少子女化對策辦公室；民眾黨立委黃國昌痛批，衛福部公然打臉行政院說謊。石崇良下午進一步針對少子女化政策沿革對外說明，所謂少子女化辦公室並非設置正式辦公地點，而是透過跨司署的合作；他也向立法院喊話，盼能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動、改變低生育率問題。

廣告 廣告

石崇良下午進一步針對少子女化政策沿革對外說明，所謂少子女化辦公室並非設置正式辦公地點，而是透過跨司署的合作。（圖／記者盧逸峰攝）

石崇良今日下午進一步針對少子女化政策沿革對外說明，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向之政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。當時基於政策推動及對外溝通協調之需要，以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱；是透過跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

石崇良解釋，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。衛福部本於權責，持續就少子女化對策計畫配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，實際改善家庭照護環境與減輕育兒負擔，例如提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等。

石崇良強調，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題，需透過跨部會協作方式整合推動。自2018年起，行政院在整體國家治理架構下，進一步提升少子女化議題之政策層級，透過跨部會共同協作，發布並執行少子女化對策計畫，涵蓋教保服務、友善職場、育兒支持及相關配套措施，以回應家庭於不同成長階段之需求。

此外，行政院亦已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善之生育環境。衛福部強調，將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，整合資源與施策方向，推動托育支持、補助措施及友善職場等政策落實，確保各項措施能對家庭產生實質助益。

更多FTNN新聞網報導

高雄市爆「心衛之狼」醜聞！石崇良親令撤銷績優督導 允諾1個月內設置「狼社工」平台

臨床試驗也要組「Team Taiwan」！全台32機構共組TACTC聯盟 石崇良親勉勵：提升臨床試驗規模是進步指標

網紅仲介「跨境醫美」出事了 石崇良：已違反醫療法將嚴查！

