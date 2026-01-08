衛福部3.5億擴大「青壯三次免費心理諮商」！ 外國人有健保卡也適用 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛生福利部提供15到45歲民眾、每人三次免費心理諮商的政策，今年再擴大！衛福部今（8）日宣布，今年續推「青壯世代心理健康支持方案」，且經費加碼至近新台幣3.5億元，預估可提供8萬人服務，且不只本國籍民眾可以用，在台的外國籍人士只要持有健保卡也可以使用。

衛福部是從113年8月1日開始推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供15歲至45歲民眾每人三次免費心理諮商。

心理健康司司長陳柏熹表示，截至去年10月底，青壯世代心理健康支持方案上路以來已有逾8萬、超過20萬人次使用，參與合作機構數也由113年8月的523家成長到616家。今年經費、服務對象都將擴大，其中經費由一年半的3.3億元增加到一年就有近3.5億元，推估今年服務人數可達8萬人。

陳柏熹強調，衛福部分析，過往接受心理諮商的民眾滿意度滿高的，使用後壓力分數都有下降，且其中三分之一的人接受後續轉介，包括繼續諮商、甚至於是接受其他精神醫療。至於使用者的年齡層方面，若將15歲到45歲切分三族群，平均占比都有三成，沒有特別集中某一年齡層。

衛福部表示，「青壯世代心理健康支持方案」115年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人三次免費心理諮商。

衛福部提醒，113至114年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，115年可以再次使用，4步驟快速上手預約、接受服務：

1、查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。

2、預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。

3、準備：準備身分證明文件。

4、諮商：接受諮商服務。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

