衛福部5主管涉職場霸凌遭彈劾 石崇良：若有新事證不排除重新調查
監察院通過彈劾涉職場霸凌的5名簡任主管，移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良今天（16日）表示，針對職場霸凌問題，一向是以勿枉勿縱態度處理，不冤枉任何人，但也不能錯放，相關教育宣導，一定會再繼續強化。此外，對監察院的調查報告會盡速了解，若有新事證，不排除重新調查。
監察院今天表示，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，涉案衛福部主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟五人彈劾均成立，並移送懲戒法院審理。監察院指出，林春燕等五人涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權、健康權，且持續多年，不但惡化職場工作環境，有損機關聲譽、違失情節重大。
監察院今天說，衛福部發生九個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，且涉案範圍、期間、人員之廣，令人震驚遺憾。然而衛福部倉卒處理，導致調查結果公平性及處置比例原則遭質疑，因此通過糾正衛福部 。另通過彈劾涉職場霸凌的五名簡任主管，全案移送懲戒法院審理。
石崇良今天出席生策會會員大會前受訪表示，對於職場霸凌相關教育宣導，一定會再繼續強化，同時也要讓衛福部員工清楚知道申訴管道一切暢通，而且都依照規定處理；不過，他也需要時間了解監察院詳細報告內容，了解後會盡快採取進一步作為。
對於有監委指出，當時衛福部長長信箱很早就有收到霸凌陳情，但人事處卻歸類為陳情案件，並未提報防護小組一事，石崇良說，這部分會請人事處重新檢視，部長信箱處理流程若有需要再改進的地方，會再進一步強化。
至於整體案件處理進度，石崇良說，除了媒體報導之外，完整的調查報告內容才是後續如何處理的最重要依據，將以最快速度處理。
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 106
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 134
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 116
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前 ・ 25
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 98
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 241
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 158
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 211
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 41
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政...今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前 ・ 17
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 95
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 天前 ・ 52