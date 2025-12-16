衛福部5主管涉職場霸凌遭彈劾 石崇良：若有新事證不排除重新調查

監察院通過彈劾涉職場霸凌的5名簡任主管，移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良今天（16日）表示，針對職場霸凌問題，一向是以勿枉勿縱態度處理，不冤枉任何人，但也不能錯放，相關教育宣導，一定會再繼續強化。此外，對監察院的調查報告會盡速了解，若有新事證，不排除重新調查。

衛福部長石崇良16日表示，針對職場霸凌問題，一向是以勿枉勿縱態度處理，不冤枉任何人。（中央社資料照）

監察院今天表示，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，涉案衛福部主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟五人彈劾均成立，並移送懲戒法院審理。監察院指出，林春燕等五人涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權、健康權，且持續多年，不但惡化職場工作環境，有損機關聲譽、違失情節重大。

監察院今天說，衛福部發生九個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌，且涉案範圍、期間、人員之廣，令人震驚遺憾。然而衛福部倉卒處理，導致調查結果公平性及處置比例原則遭質疑，因此通過糾正衛福部 。另通過彈劾涉職場霸凌的五名簡任主管，全案移送懲戒法院審理。

石崇良今天出席生策會會員大會前受訪表示，對於職場霸凌相關教育宣導，一定會再繼續強化，同時也要讓衛福部員工清楚知道申訴管道一切暢通，而且都依照規定處理；不過，他也需要時間了解監察院詳細報告內容，了解後會盡快採取進一步作為。

對於有監委指出，當時衛福部長長信箱很早就有收到霸凌陳情，但人事處卻歸類為陳情案件，並未提報防護小組一事，石崇良說，這部分會請人事處重新檢視，部長信箱處理流程若有需要再改進的地方，會再進一步強化。

至於整體案件處理進度，石崇良說，除了媒體報導之外，完整的調查報告內容才是後續如何處理的最重要依據，將以最快速度處理。