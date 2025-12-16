衛福部5主管涉職場霸凌 監院彈劾

針對監察院彈劾衛福部5名簡任主管，衛福部長石崇良16日表示，針對職場霸凌，一向以勿枉勿縱的態度來處理，將盡速了解監察院調查報告。（王家瑜攝）

衛生福利部驚爆多起嚴重職場霸凌案，監察院16日揭露，衛福部所屬5位簡任主管長期濫用職權，對部屬咆哮、無理由退文或使用包括「滾」、「腦袋裝大便」、「斷頭台」等侮辱性字眼斥責下屬，甚至要求深蹲，導致同仁求助身心科或離職。監察院審查通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，將5人移送懲戒法院審理，也通過糾正衛福部。

監察院昨指出，衛福部保護司前簡任視察林春燕、長照司前專委王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等均為簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，督導業務時涉有濫用核稿職權，以不合理退文方式刁難部屬。

彈劾案文指出，林春燕多次無理由退文、摔公文，情緒失控痛罵下屬「腦袋裝大便」，並排擠特定同仁；王齡儀則以「一定要產出案件」為由，經常拒絕加班申請，並將公文延宕歸咎部屬；王燕琴則常以「寫得很爛」、「混」等羞辱字眼怒罵同仁，造成職場緊張、部屬心生懼怕。

案文顯示，情節嚴重的劉玉娟，在擔任健保署台北業務組組長期間採高壓領導，錄音檔顯示，她曾對同仁提及「斷頭台、自殺、他殺」等失當字眼，並要求假日即時回應LINE訊息，造成同仁身心受創；祝健芳則知情不報、放任下屬霸凌，甚至要求同仁在健康操休憩時間「共同深蹲」。

監察院強調，這5人涉有職權濫用嚴重侵害部屬人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，因此通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

本報記者致電遭彈劾主管，未獲當事人回應。衛福部長石崇良16日表示，針對職場霸凌，一向以勿枉勿縱的態度來處理，將盡速了解監察院調查報告，如有新事證，不排除重啟調查；另一方面將持續強化職場霸凌相關教育宣導，同時也讓同仁清楚申訴管道，一切暢通且依照規定秉公處理。

其實早在林奏延、陳時中、薛瑞元等前部長任內，衛福部已有發生霸凌情事，但直到邱泰源任內，終於紙包不住火。根據監察院彈劾案文，王燕琴自民國105年任職社工司簡任視察、林春燕自108年任職保護司簡任視察，兩人霸凌行為持續長達5年以上；王齡儀職場霸凌行為已持續多年，祝健芳109年即知悉，卻未能有效制止。全國各縣市自殺防治專線1925