衛福部5主管涉霸凌遭監院彈劾 石崇良回應
[NOWnews今日新聞] 監察院於12月9日通過衛福部5名簡任主管霸凌彈劾案，因衛福部倉卒處理，導致調查結果遭質疑，因而通過糾正，涉及職場霸凌的主管全案移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良說，對於調查報告會盡速了解，若有新事證不排除重啟調查。
對於監察院彈劾衛福部職場霸凌案，石崇良今（16）日下午接受媒體聯訪時回應，對於職場霸凌問題一向是以勿枉勿縱的態度處理，而監察院的調查報告會盡速了解，若有新事證不排除重啟調查。
石崇良說，對於職場霸凌相關教育宣導，也會繼續強化，同時讓同仁清楚了解申訴管道的暢通，一定會依照規定秉公處理，最重要的是做到勿枉勿縱，不冤枉任何人，但也不要錯放應負起責任的人。
不過仍有事涉霸凌案的主管仍在現職，包括長照司長祝健芳等人，石崇良回應，會再了解監察院報告的詳細內容，因為今天還未有足夠的時間把監察院報告進行完整詳讀，會盡快了解後採取進一步作為。
至於監委指出，當時衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，衛福部人事處卻歸類為陳情案件，未提報防護小組一事。石崇良表示，這部分會請人事處重新檢視，看內部對於部長信箱處理流程是否有要改進之處，若有會再進一步強化。
整起案件處理進度，石崇良表示，會以最快速度處置，除了媒體報導內容外，完整調查報告才是後續如何處理的最重要依據。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
「咖樂迪」美國進口莎莎醬驗出致癌物！食藥署攔460公斤退運銷毀
上廁所突冒淡粉色血漬！罹三陰性乳癌 50歲女震驚：以為拿錯檢體
總預算卡關！癌症新藥基金恐中斷 賴清德籲立院：以民眾健康為念
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 57
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 129
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 114
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 98
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 234
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 147
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
新聞透視》捧殺韓國瑜 坐等2028分化大戲
《財劃法》爭議引爆賴清德總統、行政院長卓榮泰劍指立法院長韓國瑜，批韓無視憲法，也未協助溝通。然而，韓並非國民黨團幹部，且曾私下協助卓揆與藍委溝通，賴卓把炮口對韓，顯然目標並非法案，而是刻意拉抬韓的政治聲量，為2028大選裂解藍營預做準備。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 24
批賴清德明目張膽搞獨裁 邱毅：目的在癱瘓立法院
邱毅表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，日前邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰，以「不副署，不執行」，抵制立法院通過的法案。邱毅指出，依照民主的制度，人民選出立法院，立法院以多數決來通過法案，總統必須簽署公告實施，行政院長須副署負責執行，但在立法院，藍...CTWANT ・ 1 天前 ・ 56
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 94
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 天前 ・ 52
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
認賴政府反年改「弄到三輸」 蘇一峰曝主因：民眾怎能不生氣
立法院已三讀通過停砍公教人員退休所得替代率，引發民進黨立委及行政院強烈反彈。醫師蘇一峰昨（14日）對此發文評論指出，綠營這次為什麼又輸了，賠了夫人又折兵，為什麼硬幹又創造立法院表決輸、軍公教觀感輸、民調輿論也輸的三輸局面，他認為主要有3個原因，包含民眾對一直操弄族群對立生厭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
學者打臉「不副署違憲」說 陳方隅：憲法法庭被封死才失控
[Newtalk新聞] 針對藍白日前再度修正《財政收支劃分法》，府院高層定調將以「不副署、不公布」方式處理，引發外界對憲政運作的高度討論，美國密西根州立大學政治學博士、東吳大學政治學系副教授陳方隅昨（14日）晚間整理個人看法指出，當前最迫切的問題，並非行政院是否行使不副署權，而是憲法法庭被刻意癱瘓，導致整個憲政體制失去處理僵局的核心機制。 陳方隅指出，立法院藍白兩黨透過拉高《憲法訴訟法》審理門檻、杯葛大法官同意權，使案件審理人數門檻高於現有大法官人數，再加上三位大法官消極不作為，直接造成憲法法庭無法運作。他強調，憲法法庭本來就是為了解決憲政僵局而存在，且九成以上案件都是人民權益案件，「真正反對獨裁的人，更應該支持讓憲法法庭恢復運作」。 針對行政院是否有權不副署、總統是否能不公布法律，陳方隅重申自己在2025年11月27日經民連座談會上的立場指出，憲法雖規定總統「應」公布法律，但必須「須」經行政院長副署，從文義解釋來看，副署權本身即是實質決定權。他認為，行政院長本來就可以選擇不副署，使法律無法公告，這正是憲法設計下行政權的職責所在。 陳方隅進一步說明，若立法院不滿行政院不副署的作法，憲政新頭殼 ・ 1 天前 ・ 19
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1