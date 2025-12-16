衛福部5主管涉霸凌遭監院彈劾 石崇良回應

▲監察院通過衛福部主管霸凌彈劾案，衛福部長石崇良回應，會盡速了解，也勿枉勿縱。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 監察院於12月9日通過衛福部5名簡任主管霸凌彈劾案，因衛福部倉卒處理，導致調查結果遭質疑，因而通過糾正，涉及職場霸凌的主管全案移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良說，對於調查報告會盡速了解，若有新事證不排除重啟調查。

對於監察院彈劾衛福部職場霸凌案，石崇良今（16）日下午接受媒體聯訪時回應，對於職場霸凌問題一向是以勿枉勿縱的態度處理，而監察院的調查報告會盡速了解，若有新事證不排除重啟調查。

石崇良說，對於職場霸凌相關教育宣導，也會繼續強化，同時讓同仁清楚了解申訴管道的暢通，一定會依照規定秉公處理，最重要的是做到勿枉勿縱，不冤枉任何人，但也不要錯放應負起責任的人。

不過仍有事涉霸凌案的主管仍在現職，包括長照司長祝健芳等人，石崇良回應，會再了解監察院報告的詳細內容，因為今天還未有足夠的時間把監察院報告進行完整詳讀，會盡快了解後採取進一步作為。

至於監委指出，當時衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，衛福部人事處卻歸類為陳情案件，未提報防護小組一事。石崇良表示，這部分會請人事處重新檢視，看內部對於部長信箱處理流程是否有要改進之處，若有會再進一步強化。

整起案件處理進度，石崇良表示，會以最快速度處置，除了媒體報導內容外，完整調查報告才是後續如何處理的最重要依據。

