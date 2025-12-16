衛福部5主管涉霸凌遭監院彈劾 石崇良：不排除重啟調查

衛福部長石崇良今天（16）下午出席生策會活動前受訪表示，對於職場霸凌問題，一向以勿枉勿縱的態度來處理，將詳細了解監察院調查報告，若有新事證，不排除重啟調查。（王家瑜攝）

衛福部去年底爆發多達13名簡任主管疑似職場霸凌案，監察院今天（16）宣布通過監委所提5名主管彈劾案，全案移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良表示，針對職場霸凌一向以勿枉勿縱的態度來處理，將盡速了解監察院調查報告，如有新事證，不排除重啟調查。

監察院今天發布新聞稿，針對衛生福利部所屬5位簡任主管涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，通過2位監委所提彈劾案。5位簡任主管包括：保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟。

監委葉大華、王麗珍也發布新聞稿指出，衛福部倉卒處理職場霸凌案，問卷調查未將調離職人員納入且未落實清查、對涉案人職務監督失當影響同仁求助意願，且未落實列管調查報告的執行及建議，導致調查結果公平性及處置比例原則遭質疑。

石崇良今天下午出席生策會活動前受訪回應，對於職場霸凌問題，我們一向以勿枉勿縱的態度來處理，對於今天監察院的調查報告，我們會盡速展開了解，如果有新事證，也不排除重啟調查。

另一方面，石崇良指出，將持續強化對於職場霸凌相關教育宣導，同時也讓同仁清楚有申訴管道，一切暢通且依照規定秉公處理，最重要的就是做到勿枉勿縱，不冤枉任何人，也不要錯放人，應該要負起責任。

監察院提出彈劾的5位主管中，尚有多人仍在現職，引發外界質疑。石崇良表示，由於今天尚無足夠時間詳讀監察院報告，將盡速了解詳細內容，並採取進一步作為。

另外，監察院調查發現，衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，該部人事處卻歸類於陳情案件，視為未具名案件而未提報防護小組處理。石崇良指出，將請人事處重新檢視，內部對於部長信箱的處理流程上有無須改進之處，如果有，將提出強化作為。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

