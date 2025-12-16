衛福部5官員涉職場霸凌遭彈劾 石崇良：若有新事證不排除重啟調查

衛福部5官員涉職場霸凌遭彈劾，對此，石崇良表示，若有新事證不排除重啟調查。圖非今日畫面。（行政院提供）

衛福部5名官員因涉長期職場霸凌而遭到監察院彈劾，對此，衛福部長石崇良今（16）日說，「會進一步的展開了解，如果有新事證，也不排除重啟調查」。

監察院今日指出，衛福部保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等各員，均為簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬。

監察院提到，上述5名官員因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱之言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，監察院審查通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，將5人移送懲戒法院審理。

石崇良今天下午出席活動，並且接受媒體聯訪。對於職場霸凌的問題，石崇良說，他們一向都是勿枉勿縱的態度來處理，所以對於今天監察院的報告，會進一步的展開了解，如果有新事證，也不排除重啟調查。

石崇良指出，另一方面，對於職場霸凌相關的教育、宣導，一定會再繼續強化，同時也會讓同仁有清楚的申訴管道，一切是依照規定秉公處理，最重要的是勿枉勿縱，不冤枉任何人，但也不要勿放了應要負起責任的（人）。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

