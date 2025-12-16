衛福部5官員涉霸凌遭彈劾！石崇良強調秉公處理：不排除重啟調查

針對衛福部日前爆發多起疑似主管霸凌下屬的案子，監察院通過彈劾案，指衛福部簡任主管林春燕。王齡儀、王燕琴、祝健芳及劉玉娟等5人因涉嚴重職場不法侵害及職場霸凌，彈劾均告成立並移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良回應，若有新事證不排除重啟調查。

由監委葉大華、王麗珍對衛福部霸凌事件所提彈劾案，監察院（16）日表示已通過，5位涉案主管彈劾均告成立。石崇良下午接受媒體聯訪時強調，對職場霸凌案，衛福部都以公平公正公開的態度來處理，對於監察院的報告會盡速進行深入瞭解。

針對相關主管目前仍在任的狀況，石崇良表示需先完整了解監察院報告的內容，才能進一步評估並採取適當作為。他指出，完整的監察院調查報告內容將是後續處理與改革的重要依據，待報告內容確認後將儘快進行相關作業。

關於職場霸凌，石崇良強調一定會持續強化宣導，同仁申訴管道也很暢通，一切秉公處理。他強調，最重要的就是不冤枉任何人，也不錯放該負責任的人，以勿枉勿縱的態度來面對這類問題。



