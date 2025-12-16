衛福部5官員涉霸凌遭彈劾！ 石崇良：不排除重啟調查

監察院通過彈劾案，衛福部簡任主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟等5人因涉嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，彈劾均告成立並移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良回應，若有新事證不排除重啟調查。

衛福部5官員因涉職場霸凌行為，遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理。衛福部長石崇良回應，若有新事證不排除重啟調查。（圖／中天新聞）

監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，監察院今日表示已通過，5位涉案主管的彈劾均成立。石崇良下午接受媒體聯訪時強調，職場霸凌問題一向以勿枉勿縱的態度來處理，對於監察院調查報告會儘速展開了解。

針對相關主管目前仍在任的狀況，石崇良表示需先完整了解監察院報告的內容，才能進一步評估並採取適當作為。他指出，完整的監察院調查報告內容將是後續處理與改革的重要依據，待報告內容確認後將儘快進行相關作業。

衛福部官員疑似逼迫下署語替代役男比賽伏地挺身。（圖／翻攝爆料影片）

關於職場霸凌相關教育，石崇良說明會持續強化宣導，同仁申訴管道也很暢通，一切依規定秉公處理。他強調，最重要的就是不冤枉任何人，但也不要錯放應該負責任的人，以勿枉勿縱的態度來面對此類問題。

媒體詢問先前是否有相關陳情信件寄至部長信箱，但人事單位未立案處理一事。對此，石崇良回應已請人事處重新檢視內部對於部長信箱的處理流程，若有需要改進之處將加以強化，避免類似情況再度發生。他表示，後續防堵職場霸凌的具體措施及時程，都將以監察院完整調查報告內容作為重要依據。

