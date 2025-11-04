衛道中學與新加坡華僑中學赴和平國中交流 體驗原民文化深化國際連結

衛道中學與新加坡華僑中學前往和平國中，進行原住民族文化體驗與交流活動。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市衛道中學與新加坡華僑中學四日前往台中市和平國中，參與國立台中教育大學原住民族教育與文化研究中心協力推動的原住民族文化體驗與交流活動。活動以「跨域資源整合、國際文化交流、在地文化學習體驗」為主題，透過跨國學生互動與文化沉浸式學習，實踐「從在地出發、與世界接軌」的理念。

新加坡華僑中學、衛道中學的學生們與和平國中師生進入泰雅族社區學習場域，文化老師的帶領，體驗泰雅族的織布工藝、族語學習與傳統飲食等課程。學生操作織機，學習傳統圖騰所承載的族群記憶，透過入班上課共學，理解泰雅族對自然與生命的敬重哲學，現場氣氛熱烈，笑聲與歌聲交織，展現文化交流的真誠與活力。

衛道中學表示，這次活動結合大學專業資源、地方文化力量與國際交流網絡，學生親身感受原民文化之美，體驗跨文化對話的價值。

新加坡華僑中學教師代表說，「這是一次難得的文化深度體驗，學生們看到臺灣原住民族豐富的文化底蘊，體驗教育現場與社區緊密結合的力量，這樣的交流，學生深刻體會學習不僅止於課本，而是在真實文化互動中拓展視野與理解」

和平國中學生在互動過程中與國際友校學生進行相關課程活動，從語言交流到生活分享，彼此以年輕人的好奇與熱情建立友誼的橋樑，活動最後，學生以泰雅傳統歌舞共舞作結，象徵文化交融與教育共榮。