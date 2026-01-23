衛部官網美容醫學專區上線 94家醫療機構未列操作醫師

在衛福部官網的醫事查詢系統，點進美容醫學專區就可以選擇想要查詢的縣市。1月15日才上線的平台提供民眾查詢合法醫美診所與操作醫師資格，不過各家登錄狀況不同，統計目前還有94家醫療機構沒有列出操作醫師。

民眾陳小姐認為，「基本上完善一點的話應該會對民眾，會查詢的話會比較安心一點，我自己都會稍微上網查，稍微查看一下，或者是說有去過然後會稍微詢問一下。」

民眾楊小姐表示，「那如果政府有把這些資訊全部一起統整起來的話，那會比較方便一點，就不用一家一家各自再去查。」

不少民眾已經把醫美當保養，雖然肯定主管機關有統一的查詢平台，但希望可以更完善。衛福部醫事司解釋，經了解還沒有登錄的原因，可能與人員離職異動有關，還有衛福部新規範操作醫師的資格有關聯，目前已經請各縣市政府的衛生局來清查。

衛福部醫事司專門委員郭威中說明，「因為我們現在1月1日規定他有一些必須要上的時數，跟取得一些相關認證的資格，他可能目前還沒取得這些資格，正在補件當中。」

醫改會執行長林雅惠指出，「查不到操作醫生的資料，更集中在風險較高的手術項目，衛福部應該要準備周全再上線，而不是急就章反而會影響到這個查詢專區的公信力。」

醫改會指出，查詢專區是為了保障醫美安全，而過年前正是醫美的旺季，若是平台未能提供正確訊息就有損政策美意，呼籲應該立刻訂出明確的期限，未登錄就下架。