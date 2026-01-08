衛部續推青壯3次免費心理諮商 外籍持健保卡也可用

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）面對學業、職場等生活壓力，難免感到心累。衛福部宣布今年將投入3.5億元續推「15到45歲青壯世代心理健康支持方案」，除本國籍民眾，在台外籍人士只要持有健保卡也可使用。

衛生福利部「青壯世代心理健康支持方案」自民國113年8月1日上路以來，提供15到45歲民眾每人3次免費心理諮商，已有超過8萬人參與、累計超過20萬人次使用，合作機構從原本的523家擴張到616家。

衛福部心理健康司長陳柏熹今天告訴媒體，衛福部分析，過往接受心理諮商的民眾滿意度頗高，使用後壓力分數都有下降，其中1/3接受後續轉介，包括繼續諮商，甚至是其他精神醫療。

廣告 廣告

至於使用者年齡層，陳柏熹指出，若將15到45歲切分3族群，平均占比都有3成，沒有特別集中某一年齡層。

陳柏熹表示，今年續推方案除了預算增加，由新台幣3.3億元增加到3.5億元，使用額度也重新計算，113至114年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，115年仍可再次預約使用，持有健保卡的外籍人士也能有3次免費心理諮商。

衛福部說明，可透過4步驟快速上手預約、接受服務，第1是查詢（至方案網站查詢尚有名額的合作機構名單）；第2是預約（洽詢合作機構預約此方案諮商服務）；第3是準備（準備身分證明文件）；第4是諮商（接受諮商服務）。（編輯：張雅淨）1150108