衛長憂未來帳戶排擠弱勢 陳昭姿：不夠窮的被忽略

藍白共推「台灣未來帳戶特別條例」，孩子18歲可領回33.9萬。不過衛福部長石崇良憂心普惠式的未來帳戶會排擠需要被優先照顧的族群。（本報資料照片）

台灣去年新生兒僅剩10萬7812人，藍白共推「台灣未來帳戶特別條例」，在孩子出生時自動設立個人帳戶，撥入5萬元的「啟動金」，每年再撥入1萬元「撥補款」，孩子18歲可領回33.9萬。不過衛福部長石崇良表態，所有照顧兒童的政策都可以討論，但健保、長照、社會救助都需要資源，他憂心普惠式的未來帳戶會排擠需要被優先照顧的族群。

石崇良表示，台灣邁入超高齡社會，都希望擴大更多的弱勢照顧，如果把資源都投入在未來帳戶，是否妥當？希望可以更審慎來討論。

他進一步指出，衛福部在民國106年開始推動兒少教育及發展帳戶，幫助低收入、中低收入家庭的孩子、長期安置的兒少存人生的第一桶金。參與家庭可每月自存500元、1000元、1250元，政府1：1存入提撥款，孩子18歲時最高可存54萬元。截至去年底，累計3萬9127人開戶，開戶率6成5，累計存款金額逾32億元。如何讓政策更精進，可以討論。

民眾黨立委陳昭姿說，台灣現行政策是針對低收、中低收提供支持，但不夠窮、又不敢生的家庭卻完全被忽略，未來帳戶某種程度上是在解決年輕人對經濟的顧慮。

陳昭姿指出，「台灣未來帳戶特別條例」的核心原因是，台灣生育率在全球倒數第一。過去的政策只能短期止痛，難以建立長期資產累積的軌道。她呼籲，我們的思維要從「福利補貼」轉為「投資下一代」，建立孩子長大後真正用得到的制度。

民進黨立委林月琴表示，未來帳戶一旦實施，就會立即面對貧富差距的問題，讓貧者更貧。民進黨立委王正旭呼籲召開公聽會，進行充分討論。