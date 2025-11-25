衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。
🍿《他為什麼依然單身》線上看推薦：
開播時間：2025年11月16日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：霍建華、朱珠
集數：16集
看點1：霍建華痔瘡爆發結識美女醫生
劇中霍建華飾演毒舌室內設計師俞瑜，對婚姻避之唯恐不及。嘴巴又快又壞，光靠毒舌這一點，就能把身邊的人全部勸退。
直到某天，他因為痔瘡突發住院，意外結識冷靜成熟的內科醫生顧葉嘉（朱珠 飾）。
這場既尷尬又荒唐的初遇，意外擦出浪漫火花，二人之間嘴硬幼稚、歡喜冤家的相處，為這段熟男熟女之戀增添不少笑料。
看點2：霍建華演活毒舌嘴硬怪咖
不少觀眾點開《他為什麼依然單身》，都被霍建華飾演的「俞瑜」圈粉，俞瑜毒舌又傲嬌，那嘴巴就像吃了毒蘑菇一樣，但金句連發常常掀起共鳴，如：「你自己結婚就叫別人結婚，結婚是傳銷嗎？」、「成熟的人要學會讚美，要不學會閉嘴」、「我最討厭一對的東西（有本事你不要穿鞋）」都讓人笑翻，加上怪得可愛的人設，嘴壞又挑剔等特質，在他演出下既討人厭又好笑，意外超有魅力。
看點3：傲嬌男慣用句式大爆笑
「俞瑜」人設真的是標準傲嬌男，動不動就在嘴邊掛著「如果你們非要我吃的話」、「如果你非要和我一起看的話」、「如果你硬要和我去吃的話」，心裡就算想得要命，也不會直接承認，非要講得像是大家求他一樣，讓身邊的人又氣又好笑，甚至問助理小武：「要是我有腹肌的話你看嗎？算了，才不給你看呢。」中年大叔，內心卻彷彿少女一樣傲嬌，讓助理小武傻眼到爆，觀眾更是笑到肚子痛。
看點4：鬥嘴名場面憑實力單身
而劇中最具話題的名場面，就是俞瑜和顧葉嘉鬥嘴的場景，一次是在大型相親場合，他嘴上不饒人吐槽顧葉嘉：「美女？她哪裡美？看，她兩個梨渦，全身上下只有這個拿得出手。」；又一次，顧葉嘉聊天時，提到自己多年沒戀愛，把自己比喻成7、8年沒開過的車，俞瑜沒仔細聽，直接回：「老車基本上可以算是報廢了，開呢是沒希望開了，不過要是當成擺件廢物利用，倒也是可以的。」把顧葉嘉氣得當場離席，只能說這張嘴，真的是憑實力單身。
看點5：配角全員催婚大軍
《他為什麼依然單身》也把華人社會的催婚現象以荒謬誇張的手法呈現，顧葉嘉明明是事業成功的美女醫生，但爸爸卻始終擔心她大齡未婚，天天幫她安排相親，甚至讓她在視訊中，和6個男人相親，逼得她瞬間掛電話；俞瑜享受單身生活，但從媽媽、妹妹、妹夫到身邊親友，每個人都逼著他趕快找對象結婚，就連他痔瘡住院也不放過，媽媽探病時不忘拿紅雞蛋給他，說：「今天初七，吃紅雞蛋有姻緣。」還舉例在春秋時代，男的超過二十歲不婚，全家發配。只能說這俞瑜毒舌功力，看來是遺傳自老媽。
《他為什麼依然單身》靠著霍建華演繹怪咖魅力收穫劇迷喜愛，劇情更把不婚主義、催婚社會拍得荒謬又寫實，讓觀眾笑著笑著就被戳中內心。而霍建華、朱珠這對嘴硬傲嬌的歡喜冤家，每一次鬥嘴交鋒，都讓人越看越上頭。如果想看輕鬆又逗趣的都市愛情劇，《他為什麼依然單身》絕對值得加入追劇清單。
其他人也在看
劉嘉玲、梁朝偉「36年前約會照」曝！迪士尼甜蜜相擁 網讚：這才是愛情
影帝梁朝偉與太太劉嘉玲近期現身台北，參與「河南王」王任生孫子的世紀婚禮，引發話題。梁朝偉和劉嘉玲拍拖20年，終於2008年在不丹舉行世紀婚禮，個性互補攜手走過數個年頭，堪稱演藝圈神仙眷侶。有網友先前翻出兩人36年前同遊東京迪士尼的舊照，剛在一起時「超甜蜜」的模樣，被網友大讚：「這才是愛情真正的樣子！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
57歲邱淑貞「厚黑髮全上梳」現身台北！三寶媽狀態震驚網
娛樂中心／綜合報導眾星雲集的金馬盛會剛結束，來自亞洲各地入圍影人都到場參加典禮，不過就有人注意到近日不少大咖明星也聚集台北高級飯店參加一場世紀婚禮，賓客陣容包括梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤等，讓許多人好奇婚宴主角真實身分，隨著李明依在社群透露「這資訊」，又再次引爆社群關於婚宴話題討論。民視 ・ 20 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前
陳曉憔悴現身新劇活動！與陳妍希新作正面撞檔 網驚：他怎麼瘦成這樣？
在《大生意人》即將上線前夕，陳曉出席新劇活動的狀態引發熱烈討論，加上新劇將與前妻陳妍希同步「對打」，成為娛樂圈最新焦點。許多網友直呼，「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」，讓這場原本單純的宣傳亮相，意外帶出離婚後的狀態對比與情緒餘波。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
獨家專訪／林秀玲曝尪「失火也能求婚」 罕談情傷：分手庹宗華心痛2年
資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。TVBS新聞網 ・ 1 天前
梁朝偉、劉嘉玲來台參加世紀婚禮！新人超狂背景曝光 新郎是「河南王」孫子
近期影帝梁朝偉與太太劉嘉玲、張清芳、張小燕與鍾鎮濤等大咖明星一同齊聚在台北，參與一場世紀婚禮，規模被形容「卡司比金馬獎還大」，也讓外界相當好奇這對新人的背景，如今兩人顯赫的家世曝光，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，新娘沈婷婷則是香港時裝零售集團I.T創辦人沈嘉偉弟弟沈建偉的女兒。中天新聞網 ・ 20 小時前
堪比金馬獎！東裕集團第三代娶妻 台港大咖明星雲集
堪比金馬獎！東裕集團第三代娶妻 台港大咖明星雲集EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
田海蓉疑將亡夫徐明變標本！網轟最毒婦人心 與于朦朧風波恐成致命一擊
大陸男星于朦朧驟逝引發輿論追查，風向很快指向資本女大佬田海蓉與導演程青松，田海蓉先前在社群帳號嚴正聲明，表示自己從頭到尾都是受害者，已委託律師提告程青松與散布不實言論的網友，而田海蓉主演的新片《火種》一上映，在網路上遭到全面抵制，更傳出「學生被強迫包場觀影」的離譜消息，近期，網上傳出田海蓉將已故丈夫徐明做成標本展覽。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
人氣漫改劇《24分之1的羅曼史》選角曝光：申惠善X羅人友共譜「交換靈魂」羅曼史！每天隨機互換靈魂1小時愛情喜劇！
眼看2025年只剩下倒數1個多月完結，近期也有不少新劇卡司曝光！最新一檔韓劇《24分之1的羅曼史》選角曝光，預計由申惠善與羅人友主演！該劇由《偶然發現的一天》、《女神降臨》、《憂鬱症》金尚燮導演執導，《社內相親》韓雪熺和洪保熙編劇再次合作執筆！該劇改編自同名人氣網漫，講述看似不同卻有著相同傷痛的兩位男女，每天24小時中隨機交換「1小時」的靈魂，陷入愛情的浪漫喜劇！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
日本近百歲奶奶健康長壽祕訣！持續50年早上必做1件事 活化大腦
日本奶奶玉置泰子近百歲仍身體十分健康，甚至還在公司上班！她曾分享自己健康百歲祕訣，除了均衡飲食外，每天早上必做1件事，以下是她的說明： 玉置泰子連續50年每天早上做瑜伽 我每天早晨練習瑜伽，至健康2.0 ・ 6 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 小時前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 22 小時前
女嬰臀部頂「16cm大球」出生 醫護接力手術搶命 驚人畫面曝光
台中一名女嬰出生時，臀部竟頂著一顆直徑達16公分的巨大腫瘤，看起來彷彿頂著一顆「大球」，經澄清醫院中港院區團隊診斷，確認女嬰身上是罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」，所幸女嬰出生9天後，成功透過手術切除重達530公克的腫瘤，且化驗後為良性、未來也不會再復發，目前女嬰已能正常成長。太報 ・ 1 天前
恭喜！曹寶兒婚後一年宣布懷孕 公司證實預產期保密
韓劇《九尾狐傳》、《戀愛不可抗力》女主角曹寶兒今（25）宣布懷孕！她得所屬公司 XYZ Studio 於上午發聲明表示：「一個珍貴的新生命來到了曹寶兒身邊。」曹寶兒結婚一年後，正式成為「準媽媽」，她去年10月與圈外男友舉行非公開婚禮；公司表示：「希望大家以祝福的心情溫暖地守護她。至於預產期等更詳細的自由時報 ・ 4 小時前
「家屬感謝遠比外界想像深」 陳佩琪：柯媽交代柯文哲要跟黃國昌說謝謝
民眾黨官方頻道節目《言之有午》今（25）日中午釋出創黨主席柯文哲妻子陳佩琪專訪。談到過去一年民眾黨在多場行動中的陪伴，陳佩琪透露，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆（柯媽何瑞英）還不停叮嚀，如果見到民眾黨主席黃國昌，一定要跟他說謝謝，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深。柯文哲甚至直言，這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了。陳佩琪在片中表示，感謝小草一路支持，黨工與黨內......風傳媒 ・ 27 分鐘前