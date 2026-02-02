Netflix電影Top 1《96分鐘》林柏宏、宋芸樺高鐵災難動作片、奧斯卡代表《左撇子女孩》1月30日最新上架｜線上看推薦
近期台灣電影百花齊放，票房強強滾，如果不想去電影院人擠人，在家也能有好選擇。去年賣破2億元台幣的高鐵災難動作片《96分鐘》以及代表台灣征戰奧斯卡國際電影的《左撇子女孩》都將於1月30日串流上架！
2025台片票房冠軍《96分鐘》集結林柏宏、宋芸樺、蔡凡熙、王柏傑、李李仁等華麗卡司，是台灣影史首部以高鐵為題材的作品，為營造現場真實感，劇組在台中打造了一個高鐵車廂智慧攝影棚，技術層面值得肯定。電影一開場就是精彩無比的信義區影城爆炸案，刺激又感人的劇情走向，絕對是台灣近年數一數二的超級商業大片。
另一部話題台片《左撇子女孩》今年代表台灣入選奧斯卡最佳國際電影15強名單，雖然最終無緣晉級5強，但已相當值得驕傲。電影講述母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題。節奏輕快好入口，在各大影展都獲得好評，值得N刷。現在就來看看本周還有什麼精彩新片上架吧！
《96分鐘》
播出時間：1月30日
播出平台：Netflix
全台票房賣破2億，榮登2025國片票房冠軍！林柏宏、宋芸樺首扮夫妻，面對高鐵炸彈威脅，要跟時間賽跑。電影描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任退出前線。3年後，他與刑警妻子黃欣搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑的警訊，得知列車上藏有炸彈。宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否在倒數中拯救全車性命？
《左撇子女孩》
播出時間：1月30日
播出平台：Netflix
導演鄒時擎首部長片，奧斯卡名導西恩貝克擔任製作人，蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演。劇情講述單親媽媽淑芬帶著兩個女兒宜安和宜靜回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏。然而，傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜使用左手，甚至斥左手為「魔鬼手」的毫無根據言論，卻造成小孫女價值觀上的混亂。本片一路征戰坎城、多倫多、釜山、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」，口碑掛保證。
《愚者的身分》
播出時間：1月23日
播出平台：Netflix
日本導演永田琴翻拍同名小說，北村匠海、林裕太、綾野剛主演的犯罪電影，劇情講述犯罪集團分子拓矢、阿護與梶谷幹著網路詐騙的勾當，隨著組織指派的任務越來越沒有人性，拓矢決心脫離、打算金盆洗手，卻慘遭上司背叛追緝。阿護心繫拓矢，梶谷因任務陷入道德困局，三人開始亡命天涯，
《逃亡遊戲》
播出時間：1月23日
播出平台：Hami Video、MyVideo
改編自史蒂芬金科幻小說，葛倫鮑威爾、喬許布洛林攜手主演！劇情講述在不久的未來社會，《逃亡遊戲》是收視率最高的電視節目，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，並透過實況轉播給嗜血的觀眾看，每多撐一天，獎金也會變得更高。為拯救身患重病的女兒的班理查斯鋌而走險參加比賽，意外成為觀眾心目中的黑馬，隨著收視率飆升，班不只是要以智力與膽識逃避獵人追殺，更要對抗一個沉迷於觀看他註定要失敗的國家。
《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》
播出時間：1月27日
播出平台：friDay影音（Netflix、MyVideo、Hami Video已上架）
日本票房動畫，故事接續動畫在第四季之後，自從烏野高中擊敗全國大賽第二輪的勁敵稻荷崎高中後，便將面對宿敵「音駒高中」，儘管這兩支球隊經常在練習賽中對戰，卻從未在全國錦標賽中交手；烏野與音駒兩所高中的排球教練在年輕時便許下了在全國大賽一決雌雄的約定，卻始終未能如願，直至今日，終於迎來對戰的機會，這兩組最熟悉的對手，都將拼盡全力，打出一場精采且不能重來的宿命之戰。
《大蟒蛇》
播出時間：1月29日
播出平台：CATCHPLAY+（超前鉅片）
90年代B級驚悚冒險動作片《大蟒蛇》2025年爆笑重啟，「蟻人」保羅路德與喜劇天王傑克布萊克攜手主演。劇情講述一群面臨中年危機的麻吉一同前往亞馬遜雨林，打算拍攝一部低成本獨立冒險電影，向心目中神片《大蟒蛇》致敬。然而，當真正兇猛巨蟒現身時，這群求生技能趨近於零的夥伴才驚覺：他們死了都要拍的電影，可能真的會要了他們的命！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
新戲爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」
66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。今他出席白冰冰尾牙也透露現況。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我
前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」