衝不停！聯發科股價周漲22％ 大摩等分析師紛紛上調目標價

聯發科股價創下2002年以來最佳單週表現。（圖／報系資料照）

根據彭博28日報導，聯發科（2454）股價創下2002年以來最佳單週表現，因其客戶Google在人工智慧（AI）技術的進展，重塑其成長前景。聯發科28日股價大漲55元收至1395元，本周狂飆21%成為台股MVP。

一個月前連三降聯發科目標價的摩根士丹利，最新報告將其評級上調至「優於大盤」，目標價更從1288元上修至1588元，調幅達23%。大摩在9月22日至10月28日連三調降聯發科目標價，從1800元降至1588元，再降至1388元、1288元。摩根大通也連二調降，由1300元降至1260元。

根據外媒報導，聯發科與Google合作設計張量處理器（TPU），該處理器被視為是輝達晶片在AI應用的潛在對手。摩根士丹利分析師Charlie Chan與Daniel Yen表示，儘管中國市場2026仍面臨挑戰，但長期而言，Google TPU的成長潛力應能抵銷智慧手機方面的不利因素。

市場也傳出Meta正與Google商討2027年採用Google TPU，瑞銀分析師團隊也同步調升聯發科未來TPU業務貢獻預估。瑞銀將聯發科2027年來自TPU的業績由原先預估18億美元上調至40億美元，並預期TPU業務在2028年占聯發科營業利益比重達20%。

具體表現仍取決於聯發科與Google的合作進度，聯發科可望與Meta合作ASIC專案，營收業績還有上行空間。

