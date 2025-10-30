衝了！彰化90年爌肉飯今最後一鍋顧客搶吃秒殺 改賣雞腿飯

阿泉爌肉飯今天剩下最後一鍋，大批顧客搶吃秒殺。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕非洲豬瘟禁宰禁運，各地美食小吃無豬肉可賣遭受嚴重衝擊，彰化市有90多年歷史的阿泉爌肉飯採分流販售，但今天(30日)賣到只剩下最後一鍋，吸引大批顧客上門搶吃，秒殺賣完。業者指出，爌肉飯今天賣完就沒豬肉可賣，因此將在此期間推出雞肉飯、雞腿便當，並從今天開始販賣，歡迎民眾蒞臨品嘗。

因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運、禁宰延長，彰化許多著名的爌肉飯、肉圓與肉羹等名店紛紛做出變通，其中阿泉爌肉飯今天還有最後一鍋爌肉，許多消息靈通的老饕聞訊後紛紛上門指名要吃爌肉飯，最後一鍋爌肉瞬間秒殺售罄。

阿泉爌肉飯業者指出，今天還有爌肉是因這幾天分流販賣所剩下的最後一鍋，但今天也全部賣光，因此從今天起推出雞腿飯、雞腿便當來因應；特製滷汁慢滷，淡淡微甜的香氣，香而不重，入口軟嫩、滷香滑順，吃完滿足又不膩，相信可以滿足老饕的味蕾。

縣議員楊子賢今天一早也來品嘗特製雞腿飯，由於非洲豬瘟疫情影響很多名店沒有賣豬肉美食，阿泉爌肉飯改賣雞腿飯仍然香氣十足，雞腿大支相當有誠意。

彰化縣議員楊子賢改吃雞腿飯嘗鮮。(記者湯世名攝)

豬肉缺貨，阿泉爌肉飯改賣雞腿飯。(記者湯世名攝)

阿泉爌肉飯最後一鍋爌肉，大批顧客搶吃。(記者湯世名攝)

阿泉爌肉飯改賣雞腿飯，雞腿相當大支。(記者湯世名攝)

