衝亞洲3國旅遊「嚇破膽」 他喊台灣超安全 全球第4名

年末不少民眾規劃出國旅遊，有網友分享自身經驗指出，走訪國外後更深刻感受到台灣的安全，並表示自己前往菲律賓、柬埔寨及越南旅遊時，會特別提高警覺，引發網友熱烈討論。事實上，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布的2025年全球最安全國家排名，台灣名列第四。

近日一名網友在PTT分享，到菲律賓、柬埔寨及越南旅遊，警覺心會提高到200％，去菲律賓馬尼拉前就聽聞治安不佳，到當地曾遇到匪徒敲詐，所幸學過擒拿術才未釀成意外；柬埔寨金邊聽聞飛車搶劫事件頻傳，讓他搭車時都緊抱包包；越南胡志明市不少人分享手機遭搶的經驗，還好他沒碰上。

貼文引起網友討論，「在義大利全程戒備，有人接近就小碎步逃離」、「可能是印度」、「緬甸」、「中南美洲國家，一堆慶祝就拿機關槍往天空掃射的地方」、「日本跟美國吧，首相跟總統都被槍殺過」。不過也有網友認為，除了台灣以外的地方，都會特別提高警覺，畢竟出國旅遊人生地不熟，本來就該更小心。

根據全球資料庫網站《Numbeo》整理出2025年世界最安全國家排序，前五名依序是安道爾侯國、阿拉伯聯合大公國、卡達、台灣以及阿曼。

