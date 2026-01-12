衝初選今晚都是小金剛 許智傑喊我最沒爭議：能帶高雄贏得大勝利

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

備戰九合一大選，民進黨縣市首長將初選的台南市、高雄市與嘉義縣，今（12）日開始民調，高雄今晚率先登場。對此，高雄市長擬參選人許智傑回應，他努力非常久了，今晚就是最關鍵的時刻，拜託市民朋友幫忙顧電話、掃街拜票、社群分享，陸戰空戰多管齊發，「我會努力到最後一刻，跟高雄鄉親一起邁向勝利」。





許智傑表示，他的朋友昨晚傳來「派系出渾身解術， 無人可掌握全部， 真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」這首籤詩，他就是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議、萬一選情緊繃，最能帶領高雄贏得大選勝利的參選人；今晚大家都是小金剛，當他最強的後盾，讓大家一起贏下這漂亮的一仗。

綠營高雄市長初選，包含立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑爭取，國民黨則確定由立委柯志恩出戰，預計於今日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日正式公告台南市、高雄市與嘉義縣參選人提名名單。





