衝到宇宙也要吃泡菜！ 韓裔NASA太空人吐心聲：最想念的食物

據南韓媒體今天（12/22）報導，美國航太總署（NASA）的韓裔太空人金喬尼（Jonny Kim），近日完成任務回到地球，他在受訪時表示，在太空站收到家人寄來的泡菜與米飯，這是他在宇宙最想念的食物，並分享韓裔美國人的身分，如何形塑他的人生。

據《朝鮮日報》報導，美國航太總署（NASA）的韓裔太空人、今年41歲的金喬尼（Jonny Kim），順利完成8個月的宇宙航行任務，並於本月9日順利返回地球，NASA的YouTube頻道在21日，發布金喬尼的線上記者會影片。

被問到在國際太空站的生活，金喬尼表示：「NASA的約翰遜太空中心有寄送感恩節禮盒，裡面裝著火雞等很棒的食物，我很感謝」、「但最棒的還是家人寄來的關懷包裹，裡面有泡菜、白飯和海苔，是我最想念的食物。」

他說道：「這些都是我在成長過程中，常常吃的食物，但在太空生活幾乎吃不到」、「能稍微感受到家裡的味道，真是太好了。」

金喬尼先前就在自己的Instagram帳戶上，分享感恩節與其他太空人一起料理的畫面，並介紹了泡菜與白飯，引起南韓網友討論。

在記者會上，金喬尼也談論韓裔美國人的身分，如何影響他的人生，「這種身分的確塑造了今天的我，尤其是『共感能力』，就像許多有移民父母的第一、第二代美國人，我也是在兩個世界中成長。」

金喬尼說明：「我過去沒辦法感覺自己是『完全的韓國人』，也不覺得自己是『完全的美國人』，有一段時間很難建立身分認同，那真的是很辛苦的事，但也因為這樣的經驗，讓我能更深地理解與同理他人。」

談到未來計畫，金喬尼坦言：「我成為太空人的主要動機，不是為了要去太空，對我來說，更重要的是以NASA這個公共平台，進行科學的探索」、「期望能提升團隊價值，讓每個人發揮最佳能力。」

