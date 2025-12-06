衝刺台南市長初選 「愛憲姐妹會」3000人演唱會造勢

民進黨台南市長初選進入衝刺階段，立委林俊憲6日出席「愛憲姐妹會」活動。（林俊憲團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長初選進入衝刺階段，立委林俊憲6日出席「愛憲姐妹會」活動。（林俊憲團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長初選進入衝刺階段，立委林俊憲6日出席在永康區舉行的「愛憲姐妹會」活動，打破以往的選舉造勢模式，改以時下流行的演唱會規格，搭配專屬手燈營造出動感氣氛，現場湧入超過3000人，有如一場專屬台南的城市演唱會。

林俊憲強調，從前市長賴清德打下的基礎，到現任市長黃偉哲提升自辦午餐比例，他將在此一基礎上推動教育全面升級，讓台南成為全國第一個提供「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子們攝取足夠鈣質，健康成長。

廣告 廣告

對於台下許多媽媽朋友關心的孕期與托育需求，林俊憲也主張，在台南生孩子，政府要站在家庭的背後支持，他的福利措施，包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗，還將推動擴大托育補助，從0到2歲托育補貼，到2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，目標讓台南成為6都中最友善的托育城市。

此外，林俊憲還提出「銀髮福利全面升級」，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀皰疹疫苗，以及擴增社區共餐據點，讓長輩健康、放心、有尊嚴。

林俊憲強調，無論是交通建設、托育教育、長輩福利，他始終不斷推動每一項改變，並承諾未來將繼續和大家站在一起，打造台南成為最適合生活、最值得期待的幸福城市。

黃偉哲的夫人劉育菁也表示，林俊憲是不可多得的好人才，對於台南願景及政見的規畫，可說是信手拈來，在這個傳承台南民主的關鍵時刻，呼籲鄉親們接到電話民調，唯一支持林俊憲。

身兼「愛憲姐妹會」榮譽會長的前台南市議長賴美惠認為，從剛出生的小孩到年紀大的長輩，林俊憲的政策面面俱到，全部都照顧到了，希望大家勇敢站出來當林俊憲的總幹事，全力讓林俊憲通過民進黨台南市長民調初選。

【看原文連結】