衝刺台南市長初選! 陳亭妃"鐵馬長征"騎遍37區

南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導

民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃從元旦這天啟動為期11天的鐵馬長征，要騎遍台南37個行政區，首站從台南市政府永華中心騎到南區的鹽埕北極殿，沿途受到不少民眾站出來迎接。陳亭妃説，她最大的資源就是人民，希望大家一起跟她走完初選最後一哩路。

「陳亭妃當選！陳亭妃當選！」2026年的第一天，立委陳亭妃士氣高昂，在多名里長和地方人士的陪同之下，啟動長達十一天，橫跨台南市37個行政區的鐵馬長征，第一站就從台南市政府的所在地永華中心出發，要寫下首位女市長的歷史。陳亭妃：「總共從1月1號到1月11號，11111代表的就是一步一腳印，11111一路領先的陳亭妃，要用人民的力量人民的精神，人民的支持來讓我們台南做改變，改變台南我們要台南第一個女市長，女力市長陳亭妃，要讓他感受到我們的熱情，我們的溫度，我們要找回每一個人的感動。」粉紅色單車的車頭前，就貼著女市長的標語。車隊浩浩蕩蕩出發，陳亭妃戴著耳麥，沿街向市民請託，不少民眾自發性站出來，熱情迎接，大喊「加油！」支持民眾：「感覺亭妃做人不錯都有在服務。」

有人準備了紅布條，表達力挺，還有小朋友拿著親手在紙箱上畫的亭妃姐姐圖案，為她加油打氣，讓陳亭妃很感動，「我們沿路真的太多人站出來，然後跟我們揮手加油，然後都說亭妃妳要堅持妳要加油，我們一定要撐到最後所以我相信，我們一定一路走一路拚，人民的力量就是亭妃最大的養分，最大的力量跟支持。」騎了一個多小時，車隊抵達第二站南區的鹽埕北極殿，現場已經有大批支持者守候，陳亭妃親切的和大家握手。廟埕開講，陳亭妃細數從政27年的點點滴滴，如何一步一腳印的苦幹實幹，呼籲民眾守住電話民調，和她一起完成初選的最後一哩路。

