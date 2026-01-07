衝刺拚接棒 許智傑喊廣告戰壓力大！拋減壓城市政策

民進黨高雄市長初選民調進入最後衝刺階段，擬參選人、立委許智傑今（1/7）拋接棒政見。施書瑜攝



民進黨高雄市長初選民調進入最後衝刺階段，綠營「4搶1」態勢明朗，黨內競爭激烈。擬參選人、立委許智傑今（1/7）拋接棒政見，以「顧老也顧小，高雄幸福好」為主軸，提出打造「減壓城市」的治理願景，面對對手廣告資源較多、空戰火力強勁，許智傑也坦言，確實感受到選戰壓力。

許智傑表示，高雄正面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，市政思維必須回到市民最直接的生活感受，從「幫市民減壓」出發，才能穩定城市長期發展。因此他提出「顧老也顧小，高雄幸福好」政策，聚焦長輩醫療負擔與家庭育兒壓力，期盼在生活、健康與教育層面，讓市民真正「有感」。

廣告 廣告

談及選戰情勢，許智傑不諱言，對手在廣告戰上火力全開，對自己而言確實形成壓力，但他更有信心的是深耕高雄二十多年的基層實力與人情網絡。他強調，自己長期在地方累積的信任，是最重要的政治資本，也呼籲支持者在初選最後關頭全力動員，讓政策實力成為決定勝負的關鍵。

許智傑最後強調，「減壓城市」不是選舉口號，而是精準分配預算、把錢花在刀口上的治理選擇。他表示，高雄需要的是能夠接棒、延續並優化市政路線的市長，「我準備好了，用行動接棒高雄，讓市民真正感受到減壓與幸福」。

更多太報報導

公務車淪「私人外快工具」 高雄3清潔隊員兼差接單遭查

私訊幫慶生！「周星馳」喊送百萬鑽戒 高雄女暈船險噴15萬

2026劍指過半！民進黨高市黨部議員提名拍板 34席布局曝光