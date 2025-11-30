南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入衝刺階段，初選參選人立委賴瑞隆30日展開密集的市場掃街行程，從楠梓區跑到三民區，一天連跑3處傳統市場，沿途獲得支持群眾熱烈回應，賴瑞隆也藉機和攤販、婆婆媽媽們話家常、搏感情，用最貼近市民的方式，爭取選民最大的支持。





衝刺高雄市長初選! 賴瑞隆"狂打陸戰"博感情

一天遇到同一組支持者兩次，現場支持者大聲喊當選，讓賴瑞隆更有信心。（圖／民視新聞）





楠梓市場熱鬧滾滾，因為民進黨高雄市長初選參選人的立委賴瑞隆，周末一早，就勤跑市場掃街，沿途受到支持者熱烈歡迎。立委賴瑞隆表示，謝謝支持，賴瑞隆祝大家生意興隆喔。

廣告 廣告





衝刺高雄市長初選! 賴瑞隆"狂打陸戰"博感情

從楠梓區跑到三民區，一天之內連跑三場傳統市場，還有選民拿出手機，讓賴瑞隆親筆簽名。（圖／民視新聞）





立委賴瑞隆緊握每一雙手，親切向攤販問好，一旁還有高雄市議員黃文志、市議員參選人黃偵琳以及尹立陪同，還不時和攤販話家常，展現親民作風，市場外遇到熱情攤販想要合照，通通來者不拒。立委賴瑞隆表示，再次回到我們熟悉的市場，跟所有的鄉親們問好，市場也是台灣最充滿生命力的地方，我們繼續地跟鄉親們問好，持續地爭取更多的支持，這幾年楠梓進步的速度相當快，台積電也進駐了未來我們繼續努力，把台積電更多的引入，同時間周邊的交通更加的打通，我相信楠梓會有更好的一個發展。

細數高雄建設進度，展現對城市轉型期的了解，隨著高雄市長初選進入衝刺階段，賴瑞隆也把選戰拉到最貼近市民的傳統市場，馬不停蹄，從楠梓區跑到三民區，一天之內連跑三場。現場和支持者大聲齊喊：「賴瑞隆，當選！瑞隆、瑞隆、瑞隆，當選、當選、當選！」一天遇到同一組支持者兩次，雙方都對這樣的巧合感到開心，大聲為賴瑞隆應援。所到之處，都有支持者熱情比讚回應，還有選民拿出手機，讓賴瑞隆親筆簽名。周末拚選戰的腳步不停歇，賴瑞隆深入傳統市場，傾聽基層心聲，繼續衝刺，從中爭取最大支持。





原文出處：衝刺高雄市長初選! 賴瑞隆"狂打陸戰"博感情

更多民視新聞報導

邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負

高雄市長最新民調出爐！民進黨佔絕對優勢 柯志恩對比4人都慘敗

民進黨高雄初選膠著戰! 最新民調綠營4人對柯志恩"都大贏"

