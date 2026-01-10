衝刺「百萬租屋家庭」政策 內政部：包租代管目標升至32萬戶

為維持「百萬租屋家庭支持計畫」，內政部將調升包租代管目標戶數達32萬戶。示意圖，廖瑞祥攝



總統賴清德在競選期間提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，希望透過興建社宅等方式照顧租屋家庭，然而土地取得不易，政策被質可能跳票；內政部今天（1/10）透過新聞稿表示，政策目標始終不變，但會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策。未來包租代管目標調升達32萬戶，加上租金補貼戶數，達成支持百萬租屋家庭目標。

根據內政部官網，「百萬租屋家庭支持計畫」是指至2032年為止，興建25萬戶社會住宅、25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，達成100萬戶租屋家庭支持目標。

內政部今天在新聞稿中提到，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標不變，透過三軌政策同步推進，截至2025年底，社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶；扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，合計已有逾110萬戶租屋族獲得補助。

內政部指出，未來將從政策可及性、立即性與精準性3個面向優化政策配置外，也會符合居住正義、社會福利、環境保護等國家政策，穩健財政措施下全方位推動租屋家戶政策。

內政部提到，會持續強化立即性的租屋保障機制，擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導、轉化為社會住宅。包租代管政策亦將會與衛福部合作，連結社福機制，給予弱勢族群更完整、全面的照顧，逐年擴大規模，並以達到32萬戶為目標，以回應民間團體及立法院的要求。

此外，總統府氣候變遷委員會曾要求內政部須於2030年前在住商部門減少35%碳排量。內政部指出，以一戶30坪的社宅估算，將產出40公噸二氧化碳當量；而若透過包租代管方式活化空餘屋，相較新建社宅可降低約30%至40%的碳排量，有助於滿足居住需求且兼顧減碳目標與環境保護。

內政部也提到，自2016年至今，中央已多元興辦7萬138戶社會住宅，地方興辦5萬2542戶，合計12萬2680戶。未來將強化社宅興辦的精準性，依據租金地圖統計結果掌握租屋熱點，也跟地方政府共同盤點，攜手新北市、台中市、台北市及桃園市等租金補貼戶數較高的縣市政府，以直接新建、都更分回、容積獎勵等多元方式，再推動6萬戶社會住宅興辦工作。

