衝刺AI 產能！台積電嘉義AP7廠打造全球最大先進封測基地，導入AI監控樹立工安新標竿
全球 AI 浪潮持續推升半導體需求，台積電（TSMC，2330）在台灣的先進封裝佈局正邁入新里程碑。作為首度落腳嘉義的據點，「嘉義先進封測七廠（AP7）」被寄予厚望，成為台積電全球規模最大的先進封測廠區，其第一期廠房已於 2025 年 12 月正式展開進機作業，第二期廠房亦同步緊鑼密鼓建置中。
這座「全球之最」先進封裝基地，指標意義不僅止於產能，台積電透過去年底發布的《營建工地安全宣言》，宣布在施工現場導入 AI 監控與國際第三方專家團隊，致力於將「安全」鑄造為企業發展的首要核心，重塑台灣營建產業的安全文化。
產能與責任並進：從 3DFabric 平台到「安全零容忍」
台積電目前正提供領先業界的「3DFabric™」全方位製造與服務，涵蓋設計、晶圓製造到先進封裝，協助客戶在 AI 市場搶佔先機。面對強勁的擴產壓力，台積電強調「企業發展與社會責任密不可分」，對不安全的工作環境採取「零容忍」立場。
為此，台積電借鑒全球建廠的最佳實務經驗（BKM），建立起最高標準的「營造與監造分立機制」，並延攬國際第三方專家駐場巡檢，將安全管理從被動稽核轉向主動變革。
在硬體創新方面，台積電在工區導入多項首創技術，例如「堆高機安全警示系統」，透過環景視窗、紅外線投射燈與智慧感測，大幅提升作業安全性。同時，工地現場配置了 24 小時輪班的「CCTV 安全監控中心」，結合 AI 科技自動辨識工作人員是否正確穿戴安全帶，確保任何违規行為都能在第一時間被糾正並防患未然。
黃金救護線：反應時間減半的生命保障
除了預防機制，台積電更在工區建立起嚴密的醫療救援體系。領先業界於工區配置 24 小時駐廠救護車及具備證照的緊急救護技術員（EMT），透過每日兩次的動線巡檢，確保救援車輛能在「8 分鐘內」抵達現場，較業界平均 16 分鐘的反應時間縮短了一半。截至 2025 年底，全台台積工區已有超過 3,000 名工安與監工人員完成 AED 與 CPR 急救訓練。
在施工法規之外，台積電更進一步設置「安全危害模擬訓練中心」，要求新進與高風險人員必須透過 VR 墜落模擬、觸電體驗等親身感受，完訓合格後方可取得工區門禁通行權。這種從「人」的層面出發的策略，不僅提升了施工夥伴的安全意識，也為勞動環境建立起心理與物理的雙重防線。
供應鏈齊心：以安全定義品質與價值
台積電將這場安全變革延伸至整個供應鏈，明確表示選商標準不再以低價為考量，而是將承攬商的安全紀錄視為評選關鍵指標。大三億營造董事長魏瑞伯表示：「工安管理需持續檢討，沒有安全就沒有一切，我們追求的是零事故、零事件、零容忍的經營基石。」
麗明營造董事長吳春山則分享了在嘉義 AP7 廠區的技術創新，一期工程全面採用「圓盤式系統架」，二期更導入「爬昇式無鷹架施工平台」，如同建築專屬電梯，讓人員在完整防護下作業，顯著降低高空作業風險。
洋基工程董事長劉士源與帆宣科技董事長高新明也強調，安全必須從規劃設計階段就開始「預警化」。洋基工程推動將高風險作業轉化為「圖示化手順書」，取代傳統純文字說明，讓一線人員能直觀理解安全工法；帆宣則利用「管路預置」實務，將複雜作業移至受控工廠環境完成，減少現場狹小空間與動火風險。
台積公司期望透過嘉義 AP7 廠的興建，不僅能釋放全球 AI 創新的能量，更能作為推動台灣營建安全標準化的引擎。正如台積公司在宣言中所述，安全是所有工程的第一要務，透過與供應商攜手精進，將「安全」內化為產業共同發展的堅實基礎。
