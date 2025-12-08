民視新聞／廖予瑄、林佳彤報導



嚇！今（8）日上午一台民間救護車在前往台中監獄培德醫院載送病患的途中，在台中市南屯區忠勇路、五權西路口與1台小貨車發生碰撞，導致救護車當場側翻，還波及現場1台機車，車禍一共造成4人輕傷，幸好送醫後均無大礙。據警方調查，當時該救護車有鳴笛、開警示燈，行經路口時為紅燈，而小貨車當時的號誌為綠燈；3名駕駛均無酒駕及毒駕情形，將調閱監視器，以進一步釐清事發經過。

台中市第四警分局今日獲報，今日上午11時38分時，有一台救護車準備前往台中監獄培德醫院載送病患；沒想到卻在行經忠勇路與五權西路三段時，遭一台直行的小貨車從側邊猛力撞上，導致救護車當場側翻，原地滾了半圈，並撞上一台在待轉區等紅燈的機車。

廣告 廣告

快新聞／衝台中監獄載病患卻翻車！救護車遭小貨車撞釀4傷 波及無辜待轉機車騎士

救護車當場側翻倒地。（圖／警方提供）

本起車禍事件一共造成4人受傷，包括40歲的蕭姓救護車駕駛及副駕、50歲的吳姓小貨車駕駛、41歲的鄭姓機車女騎士，幸好4人僅受輕傷，送醫治療後沒有大礙。

經過警方調查，發現當時救護車行經路口時為紅燈，但也有按照規定開啟鳴笛、警示燈；而小貨車則是沿著五權西路三段往環中路三段，由西往東方向直行，號誌為綠燈；而機車則是在待轉區待轉。警方表示，3名駕駛均沒有酒駕、毒駕情形，目前已調閱監視器，以釐清事發經過。

原文出處：快新聞／衝台中監獄載病患卻遭撞！救護車翻車波及無辜機車騎士釀4傷

更多民視新聞報導

中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」

噓黃國昌、王鴻薇曾喊「平台防詐」 林楚茵：要不要和當初的自己打一架？

狼兄「侵犯3親姊妹」多年 父母竟「無視放任」！

